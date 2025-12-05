直擊》惠利暖收粉絲禮物掀暴動 佐藤健壓軸登場包緊緊還是帥

惠利主動靠近群眾，大方收下粉絲遞來的禮物跟信件。（孫伊萱攝）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）明（6日）將在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦，今（5日）第二批人馬抵台，除了有擔任主持人的李俊昊、張員瑛，還有《苦盡柑來遇見你》劇組朴寶劍、IU、崔代勳、文素利、姜有皙，以及惠利、潤娥、金裕貞、朴允浩、車珠英等多位擔任頒獎嘉賓的演員，還有日本男神佐藤健，讓小港機場內外破2000人圍觀，場面相當驚人。

首先現身的是擔任主持人的李俊昊，一出關便引爆現場尖叫聲，粉絲瞬間進入「備戰狀態」，緊接著惠利現身，一露面全場就用韓文高喊「惠利！惠利！」人氣驚人，她也親切靠近群眾，大方收下粉絲遞上的禮物與信件，互動十分親民，少女時代成員潤娥隨後絕美現身，親切向四周揮手致意，引來快門聲不斷。《未知的首爾》朴允浩、《和我老公結婚吧》李伊庚、《黑暗榮耀》車珠英、熱播韓劇《親愛的X》女主角金裕貞也依序現身。

潤娥（左圖起）、車珠英、金裕貞。（孫伊萱攝）

至於從日本飛來台灣的佐藤健，因班機時間晚其他韓星約半小時，擔任壓軸登場，他即使黑帽加上黑色口罩包緊緊，仍難掩男神氣場，帥氣模樣讓現場粉絲再度掀起一波尖叫。

