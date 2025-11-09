直擊／感謝顏正國義氣相挺！魏德聖：他就是我的男主角
資深影星「好小子」阿國顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，圈內藝人李興文、喜翔與高捷等人，都現身送別好友最後一程。
魏德聖導演現身告別式送別顏正國，他受訪提到兩人因為合作電影《臺灣三部曲》計劃談了很久：「從他剛出獄的時候我就一直看這個人，我說他就是我的男主角。」雖然拍攝計劃一直延宕，但顏正國從未追問進度，一口就答應要拍攝首部曲、第三部曲。
《臺灣三部曲》的三部長篇電影後改以動畫方式呈現，魏德聖說顏正國也是義氣相挺到場錄音：「他真的是本人就來，在劇組一個月的時間很敬業講葡萄牙話、荷蘭話、日語以及西班牙語，他花了滿多時間在這個地方；我以前跟他不熟，但是這一次我發現他是非常敬業的一個演員，願意花那麼長的時間把那些語言磨得非常的順。」
魏德聖更表示，與顏正國最後一次見面是在2023年《BIG》首映會上，他有帶全家來看電影：「我完全不知道他生病，得知他死訊時還一度以為是假新聞，真的太震驚。」
