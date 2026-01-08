直擊／慟別林光寧！蕭敬騰淚崩謝岳父：我永遠的驕傲

蕭敬騰淚崩告別岳父林光寧。（圖／東森娛樂）





資深藝人林光寧上月13日離世，享壽75歲。女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，現場以林光寧生前喜愛的「白色系」為主題，稍早蕭敬騰哽咽告別林光寧，字字句句訴說對岳父的感謝。

蕭敬騰表示，自己與岳父有很多共同點，其中一點就是音樂，「我們都沒有飯吃，自學各種樂器，所以我跟爸爸有很多家人們都沒有的默契跟共鳴，因此爸爸特別疼我也特別愛我」，讓他在林家沒有被罵過、被嫌過的一天。

蕭敬騰對於岳父林光寧離世深感不捨。（圖／東森娛樂）

蕭敬騰提到，林光寧生前是一個「人人好」的人，對外人總是特別好，「但對家人總是有更多層次的表達跟情緒，時而鬧時而又很歡，但我時常在想這何嘗不是一種幸福，家人總是會接收到比外人更多的情緒，這也是只有家人們才能擁有的另一種幸福」，但爸爸卻唯獨對他那麼好，讓他不禁思考自己是不是外人，更將「挨罵」成為唯一目標。

直到某次蕭敬亭堅持為林光寧按摩長達20分鐘，才終於迎來爸爸大喊一句「好了啦」，蕭敬騰透露，在林光寧即將離世的當下，家人們都圍繞在身旁對他說了很多話，「我一直找不到適合的時機插話，也擔心自己一旦開口就會失去控制的哭泣，但我終究忍不住還是對爸爸大喊了一聲『爸爸謝謝你』」。

如今迎來林光寧人生最後一場畢業典禮，蕭敬騰也哽咽將當時未能說完的告別說完：「我親愛的岳父林光寧，爸爸謝謝您，謝謝您不嫌棄我，謝謝您接納我，謝謝您信任我，謝謝您懂我，謝謝您那麼愛我，謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人是我最大的幸福，我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸您放心先行，我會努力照顧好這個家，我們會再相聚，我是您永遠的女婿、姑爺蕭敬騰，爸爸我愛你。」字句透露著對於岳父離世的不捨。



