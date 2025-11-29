直擊／戴佩妮驚傳發生意外！唱一半「擋音板砸落」現況曝光

戴佩妮29日受邀登上簡單生活節演出。簡單生活節提供

2025「Simple Life 簡單生活節」今（29日）起連2天在華山大草原盛大展開，今晚熱度炸裂的瞬間，就是剛以〈布秧〉（電影《地母》主題曲）奪下金馬獎最佳電影原創歌曲的戴佩妮（Penny），首次以個人名義登上簡單生活節舞台；未料，她今晚在台上唱到一半差點發生意外，嚇喊要去收驚。

戴佩妮久違台北舞台，坦率說：「今天是我在台北的第四場演出，前三場都沒有太享受，所以希望今天可以輕鬆一點。很奇怪，每次演出我都會有點緊張，所以今天簡單生活節就希望輕鬆點。」話鋒一轉，她忍不住分享下午在會場看到的畫面：「我看到草坪後面怎麼有人是躺著的，可以看星星是吧？」

戴佩妮29日受邀登上簡單生活節演出。簡單生活節提供

她話剛說完，後方觀眾爆出超大歡呼聲，戴佩妮笑回：「好，我收到了，你們繼續躺著吧。」台上台下一來一往互動，不僅拉近彼此距離，也讓整場成為她口中的「真正享受」之夜。在暖心真誠的舞台魅力下，戴佩妮成功將「簡單生活節」首日活動推向一波高潮。

不過今晚演出發生意外插曲，戴佩妮唱完〈野薔薇〉後，正準備介紹樂手時，舞台後方的擋音板突然倒下來，意外砸到她的手臂，讓現場所有人嚇一跳，台上頓時一陣混亂，所幸無人受傷，戴佩妮幽默說： 「不好意思，有點意外啊，我先檢查我身上有沒有傷。」嚇喊「要去收驚」！

