直擊／戴愛玲鐵肺轟炸東台灣 Saya消失1年超美近況曝光

「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」眾藝人在後台大合照，Saya（左3）超美近況曝光。台東縣政府提供

「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」今（31日）於臺東國際地標海濱公園盛大登場，原民金曲段落成為全場情緒最集中的時刻。Saya張惠春、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲〈火〉、〈拒絕再玩〉、〈冬天裡的一把火〉、〈你是我的花朵〉等歌，全場齊合唱，宛如10萬人嘉年華。

葛西瓦、李英宏與葛仲珊今輪番上陣，葛西瓦從〈過站不停〉、〈心跳動〉、〈摩天大樓〉接續到李英宏到〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉、〈大吉利〉、〈水哥〉，最後Miss Ko葛仲珊出場合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，把城市節奏唱進臺東夜空。

葛西瓦31日登「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」開唱。台東縣政府提供

張惠妹的胞妹Saya今穿一襲白色勁裝霸氣登場，還未開口演唱，直播人數瞬間衝破3萬人，同時也成為她淡出歌壇近1年後，最受矚目的公開演出。她開心表示：「風大是真的會擔心嘴巴會被吹乾這件事，喉嚨也會被影響，但也沒辦法就是要臨場應變囉。」

談到跨年倒數前最想對大家說的一句話，她表示：「想跟大家說也是跟自己說～不管過去有多少不如意或未完成的事，新的一年請再認真的為自己努力一次，並且相信勇敢的往前走...。」至於唱完東跨最想做的事，她笑說：「這樣特別的日子 唱完應該大家都會聚一下吧，來都來了...是不是。」

Saya參與「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」演出。台東縣政府提供

談到這次「部落金曲」合體的感覺，她形容：「像一盤大廚炒出來的一道菜...色香味俱全，編曲老師很厲害 把我們想唱的歌曲串起來編的很酷，音樂很流行但又能聽到每一首金曲的記憶點跟精神。」至於哪一首最容易聽到起雞皮疙瘩，她說：「我本身就是個老靈魂～只要我知道的經典老歌，我都很喜歡。」

被問到推薦台東私房景點時，Saya直言：「這個可能問A.I.比較快，但我知道最近有一個新地點值得去...店名應該叫希拉海，上網查聽說很厲害！」而這次返鄉停留時間，她也透露：「因為孩子們也有回來 所以會配合他們放假時間。」

玖壹壹31日登上台東跨年晚會。台東縣政府提供

戴愛玲也分享回到台東最想念的在地美食與行程，她說：「來台東最想吃的就是臭豆腐、藍蜻蜓炸雞、海邊蔥油餅⋯，想去台東天空之鏡，還有去妹姐跟saya和A-Lin的部落走一走。」



