直擊！拉鍊王蓋被動宅，驗證自家建材減碳性能...日本YKK AP以斷熱氣密、氫能技術實踐永續住宅
日本寒冬中，不開暖氣也能恆溫？YKK打造被動式住宅，以斷熱氣密與氫能技術實現零碳生活。從傳產轉型到併購松下子公司，YKK如何將建築科技化為永續解方
晚秋的寒意已隨立山連峰的積雪悄然降臨日本富山縣黑部市，然而，踏入YKK AP被動式住宅（Passive Town）的瞬間，室外的凜冽彷彿被一道隱形的屏障隔絕。室內沒有傳統暖氣運轉，卻維持舒適的溫度；透過大面積的高性能鋁窗系統，提升建築氣密與隔熱能力。
這棟被動式住宅，是YKK集團在2011年東日本大地震後，將工廠搬遷至富山縣黑部市時，為了落實企業ESG而啟動的計畫。
所謂「被動」，是形容這棟建築用以調節室內溫度的方式。有別於一般住宅完全依靠電力設備來維持室內恆溫，YKK的被動式住宅則是透過建築物理設計，達到斷熱、遮陽、通風、蓄熱等效果，盡可能地利用風、光、熱等自然能源，大幅降低對機械設備的依賴與能源消耗。
▲YKK集團的Passive Town為日本住宅首度實現能源「季節移轉」的案例。（攝影／梁任瑋）
ＹＫＫ打造節能住宅實驗場
YKK被動式住宅全區占地約1.1萬坪，在二代會長吉田幸雄於2015年發想後，第一期很快就在2016年完工，到了2025年3月，全區更已開發了五期工程，共181戶，包含四期住宅、一座幼兒園。除了具備節能效果，在工程上，也被認為是日本首例完全使用當地木材與預鑄工法的大型住宅建案。
YKK不動產株式會社社長志水宏朗說，因為YKK被動式住宅採用混合木材施工，在興建過程就減少33％的碳排放量。此外，建築物安裝的太陽能與儲能系統，能將夏日發電剩餘能源轉為「氫」儲存，在沒有陽光的冬天，儲存的氫氣會透過燃料電池進行發電，供應給住宅使用，成為日本住宅首度實現能源「季節移轉」的案例。
目前被動式住宅主要提供給YKK員工當作宿舍，以一戶80平方公尺（約24坪）的二房住家為例，月租金分別為員工6萬日圓、外部客20萬日圓。
跨足建材成永續建築推手
除了在被動式住宅展現實力，今年11月17日，日本松下電器（Panasonic）宣布，將旗下「松下住空間」（PHS）80％的股權售予YKK集團，兩家公司合併後，預料將整合YKK的氣密窗強項與松下的內裝優勢，而如被動式建築等示範性建案，也有望從單點產品進化為全方位的空間解決方案，為未來的住宅市場帶來變局。
很難想像，已有91年歷史的YKK集團，過去是以生產拉鍊起家，之後又成功轉型以五金配件鋁門窗聞名全球，如今更積極進軍永續建築的全新領域。YKK AP台灣董事長安田典生表示，被動式住宅開發的目的是驗證自家高性能產品，包括Low－E玻璃、隔熱窗框等在實際生活中的節能數據，並對外展示低碳生活的可能性。他坦言，YKK正在研議如何將此模式推廣至日本各地，與延伸到亞洲及全球合作的可能性。
至於台灣是否能複製被動式住宅的模式，安田典生說，YKK AP目前暫無在台灣轉型為地產開發商的計畫，但若台灣開發商有意願建設類似的被動式住宅，YKK AP願意提供高性能建材與技術支援。不過，他承認日本重保暖與台灣重降溫、除溼的氣候不同，能源策略需因地制宜，但「隔熱」與「氣密」的基礎物理原則是通用的。
YKK AP台灣總經理張國安表示，在全球碳排放與建築能源消耗被高度重視的情況下，他們擁有窗體材料與節能技術優勢，總部也希望扮演更積極的角色，讓建材不只是商品，而是「解決社會問題的關鍵零組件」。他並表示，YKK AP進入台灣已36年，是在台原廠直營的日系鋁窗品牌，擁有多位日籍外派技術人員在台服務，能即時對應台灣客戶需求。也因此，YKK氣密窗在台灣豪宅市場的市占率已高達7成以上。
2011年曾經嘗試在台中設計被動式住宅的台中龍寶建設董事長張麗莉則提出了務實的觀察。她指出，YKK的被動式住宅並非著眼於短期獲利，這種如同「實驗」般的態度，展現企業不甘於現狀、試圖透過挑戰來精進產業技術的決心。
雖然技術與環境條件不同，無法完全套用，但YKK透過建築體現對「環境永續」與「照顧員工」的心意，這份觀念與決心，仍是台灣建築產業值得借鏡之處。
