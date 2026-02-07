直擊/挺過風波！魏如萱5度攻蛋洩心聲：不知道話應該要怎麼說
42歲金曲歌后魏如萱去年認愛小21歲網紅Ian，未料一度捲入三角戀風波，掀起熱議。時隔半年，她2/7-2/8一連兩天5度登台北小巨蛋開唱，舉辦《怪奇的珍珠》演唱會。首日場內坐約8成滿，魏如萱在談及這些日子的心情時，沈默近5秒後語帶無奈說道：「這段時間已經不知道話應該要怎麼說才好。」
演唱會一開場，魏如萱身穿黑色深V上衣，皮短褲搭配閃亮黑絲襪，小露性感，她自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，宛如一顆不請自來、突如其來闖入世界的異物，震撼揭開《怪奇的珍珠》的序幕，隨後一連帶來〈怪奇的珍珠〉、〈末路狂花〉及〈劣根〉，美聲震撼小巨蛋。
魏如萱結束首段演出後，先向全場歌迷打招呼，開心大喊：「小巨蛋！嗨！這是我第五次登小巨蛋。」她感性表示，「我第一次站在這裡的時候很想證明，但現在我覺得站在這裡不是一件理所當然的事。」
或許是想到前些日子的風波，她話說一半，突然停頓了近5秒說道，「這段時間已經不知道話應該要怎麼說才好，所以我把想說的話都放在音樂裡，我想你們都是喜歡音樂的吧，那就好好享受今天的這個晚上吧。」
魏如萱坦言，自己其實就是個很愛說話的人，「如果我今天話講很少，你們是不是會覺得很奇怪，那我繼續唱歌囉！」緊接著帶來〈暗室之後〉。
魏如萱五度攻蛋首日，也吸引不少圈內好友低調現身力挺，不僅有女神徐若瑄到場支持，還有音樂圈好友羅文裕、黃玠、李友廷、吳申梅、柯家洋、914等人也現身台下觀賞，而她的小21歲男友Ian則因人在美國未能到場。
《怪奇的珍珠》台北旗艦場在舞台美術、燈光與視訊設計上呈現出異常炫爛的視覺效果，整體舞台以「回」字形結構貫穿，結合燈光、雷射與影像，隨著歌曲不斷變換角度，時而完整鋪展、時而透視鏤空，不僅完整揭示「怪奇的珍珠」主題，也巧妙融合潮流語彙、科技感與人文美學，讓視覺成為情緒敘事的一部分。
