直擊/斥資9億！蔡依林登3層樓高巨蟒繞大巨蛋 超狂開場震撼4萬人

Jolin蔡依林12月30日到明年1月1日，一連三天降臨台北大巨蛋開唱，3天共吸引12萬歌迷朝聖，吸金5.2億元，更斥資九億台幣打造超高國際級規格「愉悅宇宙」。一開場光是巨型「慶典公牛」繞場就已經震驚全場，蔡依林還一腳踏上三層樓高的巨蟒，邊繞場邊熱力唱跳，堪稱史上最狂開場。

Jolin 蔡依林一連三天降臨台北大巨蛋開唱，斥資9億打造「愉悅宇宙」。（圖／凌時差 提供 ）

演唱會首日，蔡依林就帶給觀眾滿滿驚喜，先是一開場大型「慶典公牛」降臨大巨蛋繞場，讓不少觀眾以為天后會出現在上面。蔡依林打破過往歌手在演唱會上的出場模式，戴著面具無預警出現在小舞台上，以〈SEVEN〉正式啟動「愉悅宇宙」。

一開場大型「慶典公牛」降臨大巨蛋繞場。（圖／凌時差 提供 ）

驚喜的可不只有這，在唱完〈紅衣女孩〉後，蔡依林再度放大招，她一腳踏上長30公尺、3層樓高的巨蟒，邊繞場與歌迷近距離互動，邊唱跳〈美杜莎〉，震驚全場四萬名歌迷，短短10分鐘堪稱最狂開場。

蔡依林登上長 30 公尺、 3 層樓高的巨蟒，邊繞場與歌迷近距離互動。（圖／凌時差 提供 ）

接著蔡依林再回到延伸舞台，一連帶來〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉將全場氣氛吵到高點。到了第二章節，蔡依林向全場觀眾打招呼：「今天晚上大家都好嗎？讓我聽聽你們的聲音好不好？」引全場尖叫連連。接著帶來〈特務J〉、〈大藝術家〉等歌曲。

蔡依林戴著面具無預警出現在小舞台上。（圖／凌時差 提供 ）

