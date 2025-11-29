直擊/日男團w-inds.被台粉能量嚇到投降 相約明年25週年再見

日本男團 w-inds. 橘慶太和千葉涼平， 11 月 29 日連續第三年來到台北開唱，超過 2000 名粉絲的應援聲響徹雲霄，讓橘慶太一開始就震驚地說：「超厲害的，這歡聲有夠大，現在才唱完四首歌喔，沒問題嗎各位？」

演唱會上，w-inds. 從〈Zip It〉、〈FLY HIGH〉、〈try your emotion〉、〈Look at me〉等曲目揭開序幕，現場氣氛瞬間燃到最高點。

w-inds. 在全場尖叫聲下帥氣登場。（圖／COME ON JKSSP）

兩名成員接著向全場打招呼，涼平率先用中文大喊：「大家好！我們是 w-inds.！」引爆全場尖叫，並繼續用中文高呼：「大家嗨嗎？我是涼平！」慶太也用中文說：「大家好！我是慶太！」接著表示：「超厲害的，這歡聲有夠大，現在才唱完四首歌喔，沒問題嗎各位？」

他提到，自己已連續第三年在 TICC 表演，每次都能感受到不同的氣氛，「今年的 w-inds. 又再次進化了，過去的歌曲也進化了，加上新的歌曲，我們會呈現給大家，請大家一定要享受到最後」。

w-inds. 勁歌熱舞瞬間點燃全場氣氛。（圖／COME ON JKSSP）

在〈IT'S IN THE STARS〉、〈Boogie Woogie 66〉、〈Who's the Liar〉、〈FAKE IT〉、〈Paradox〉、〈Strip〉等歌曲後，兩人分別獻上SOLO表演，慶太演唱〈ORIGINALISM〉，涼平則帶來〈The End of Waiting〉，展現獨特魅力。

一連串舞曲讓全場尖叫聲不斷，兩人也忍不住讚嘆：「不知不覺這次巡演，今天已經是最終場了，台灣的能量實在太驚人了，每次都想在台灣辦最終場呢！」

w-inds. 連三年來台，這次吸引了2000名以上粉絲到場。（圖／COME ON JKSSP）

提到各自的SOLO曲，他們說：「這兩首是專門為這次 w-inds. 巡迴演唱會所創作的曲目，我們一直努力讓大家能夠聽到。目前還沒有收錄在 CD 或音源中，請大家敬請期待。」

進入後半段抒情歌環節，w-inds. 接連演唱〈One more time〉、〈Rookies〉、〈Run〉、〈Time Has Gone〉、〈Let’s get it on〉等曲目，呈現與上半場截然不同的溫柔魅力。

w-inds.成員橘慶太被台灣粉絲的熱情給嚇到。（圖／COME ON JKSSP）

幾首歌曲結束後，台下尖叫聲越發猛烈，讓慶太忍不住說：「大家和我們到底誰能發揮更多力量的感覺。」涼平則在此起彼落的尖叫聲下，搞笑下腰倒下，大喊：「輸了！」

談到這次來台，慶太分享三天前去了九份，也看到捷運站裡粉絲的應援廣告，「真的感受到大家的愛，非常開心。而且感受到台灣的氣氛，度過了非常美好的日子」，他也感謝大家長期支持，一眨眼明年就要迎來 25 週年。

w-inds.成員千葉涼平面對台灣粉絲的熱情直接投降喊「輸了！」（圖／COME ON JKSSP）

提到 25 週年，涼平想起 2004 年第一次來台開唱時所造成的轟動，「那時候一個月前就有人搭帳篷排隊了，在日本聽說時真的很震驚，但那種想見我們的心情讓我們非常開心，記憶猶新」，兩人接著和台下相約，明年 25 週年會再回來，喊話全場到時一定要再來。

談話結束後即將迎來演唱會最後環節，沒想到台下聽完後發出「哎——」的聲音，讓他們笑說那是日本粉絲的壞習慣，並反問：「在哪裡學的這些？怎麼學的？台灣也是這樣嗎？」慶太更讚嘆：「我完全不用顧慮地講日文，真的很厲害，好像在日本一樣。」

在〈Boom Word Up〉、〈Feel the beat〉、〈Feel The Fate〉、〈変わりゆく空〉以及〈New World -Remix-〉後，兩人走下台，並在安可聲中再度登場。

當他們演唱〈Imagination〉時，粉絲悄悄準備應援活動。由於慶太生日為 12 月 16 日、涼平生日為 11 月 18 日，這場演唱會剛好落在兩人生日中間，粉絲特別準備生日蛋糕，並排出「R💗K」及「HBD」，讓他們十分驚喜。涼平開心說：「我真的在這次巡演一直被慶祝，這次是第三次了。」慶太也笑說：「終於我也加入了。」

最後，他們以出道曲〈Forever Memories〉作為壓軸，並再次與全場粉絲相約明年 25 週年：「和大家一起的這 25 年回憶會成為最閃耀的瞬間，下次再來台灣的時候，大家會來玩嗎？」在粉絲的歡呼聲中，兩人走向台下，今晚的演唱會也順利劃下完美句點。

w-inds. 將於明年迎來出道 25 週年。明年 3 月起，他們將展開全新巡演《25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》，以歷年單曲為主軸在日本巡迴。而橘慶太也將於明年 1 月發行睽違六年的個人專輯《RE:ONE》，由他親自包辦詞曲與視覺概念，共收錄十首新作，並將舉辦限定活動。

