直擊！春節加強戰備巡弋首發啟動 海馬士火力大公開

農曆春節將至，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（27）日上午首先登場的是中部地區第10軍團下轄的陸軍地面、航空部隊。

陸軍HIMARS系統發射訓練火箭彈。(圖/軍聞社)

今天在台中新社龍翔營區進行的春節戰備操演，陸軍出動地面的聯兵旅所組成戰鬥特遣隊、第58砲指部的海馬士多管火箭系統（HIMARS，高機動砲兵火箭系統），以及駐防龍翔營區、配備AH-1W型超級眼鏡蛇式攻擊直升機的航特部第602旅空中兵力。

陸軍第一批11套M142型海馬士多管火箭系統於2024年9月26日完成接收，64枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）也在2025年第一季全數交運完成。2025年5月12日，陸軍首次在屏東的九鵬基地公開進行海馬士多管火箭系統實彈射擊，由第一個換裝的第10軍團下轄第58砲指部多管火箭飛彈連執行，當天共發射33枚訓練火箭彈；同年7月4日，第58砲指部多管火箭飛彈連由國防部長顧立雄主持成軍，隨後並參加年度「漢光41號」演習。

陸軍第602旅的AH-1W攻擊直升機。(圖/軍聞社)

根據國防部的規劃，陸軍已編列325億元採購29套海馬士多管火箭系統，其中11套為川普上一任總統時期的軍售案，另外18套則是拜登政府同意我國增購。整體建案預計於2020至2027年間完成，採購內容包含29輛發射車、84枚M57型陸軍戰術飛彈系統、864枚M31A2型導引多管火箭（GMLRS）、2套訓練模擬器及相關附屬裝備。

2025年12月17日，川普總統第二任期再宣布軍售我國高機動砲兵火箭系統，總價約40.5億美元，包括82輛海馬士多管火箭系統、420枚陸軍戰術飛彈系統、756枚M31A2型導引多管火箭（GMLRS-U）、447枚M30A2型導引多管火箭（GMLRS-AW）、39輛M1152A1型悍馬車、45套國際野戰砲戰術資料系統（IFATDS），以及M28A2型低成本減射程訓練彈（LCRRPR）、M1084A2/M1089A2型中型戰術卡車系列（FMTV）等。

