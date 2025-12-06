直擊／暌違6年將重返中國開唱？羅志祥今親上火線回應

羅志祥6日在台北信義區舉辦簽書會。李智為攝

羅志祥（小豬）2020年被前任周揚青爆料花心、劈腿，喜愛「多人運動」，事業跌至谷底，連帶也失去中國大陸市場；但日前傳出他即將重返中國舉辦演唱會且審批已過。對此，小豬今（6日）出席新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會，親上火線回應傳聞。

羅志祥近日正忙於新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》宣傳及下周即將登場的小巨蛋演唱會排練，工作行程一路排到2026年。日前業內有消息傳出，羅志祥對中國大陸市場還是有企圖心，不斷洽詢相關人士重返對岸舞台的機會，打算在中國各大城市推出全新巡演，且演唱會審批已過，有望解除封殺，再登中國演藝市場。

廣告 廣告

小豬今出席簽書會受訪被問到此事是否屬實，他委婉表示：「今天先以書為主，我想先把眼前的工作做好，演唱會、跨年的事都先做好。」未否認也不願證實中國巡演一事，僅透露明年還有電影要籌備、準備新節目以及推出音樂作品等，行程相當忙碌。

羅志祥6日在台北信義區舉辦簽書會。李智為攝



回到原文

更多鏡報報導

直擊／羅志祥大動作反擊不實傳聞！帶乾兒女做「親子鑑定」原因曝光

周杰倫＋F3+阿信橫跨5座城市取景 MV導演揭崩潰內幕

F4巡演不見朱孝天！韓雯雯心疼護夫爆他「狂瘦15公斤」 網翻出本人「不願去」回應