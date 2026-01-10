直擊／書偉告白孕妻謝京穎！Energy預告「家中地位變低」親回5字超閃

記者徐珮華／台北報導

男團「Energy」今（10）、明一連兩天在台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，首場吸引1萬名歌迷到場朝聖。5位成員組隊帶來Solo舞台，除了Toro重溫22年前主演的偶像劇《雪天使》外，阿弟（蕭景鴻）與書偉、牛奶與坤達，也分別帶來抒情曲及特技演出。

Energy舉辦台北小巨蛋「ALL IN 全面進擊」演唱會。（圖／相信音樂提供）

Solo舞台由阿弟、書偉打頭陣，以吉他彈唱莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈憨人〉、辛曉琪〈領悟〉。談及選歌巧思，阿弟笑說是送給書偉的「禮物」（〈領悟〉諧音），更模仿他得知愛妻謝京穎懷孕的反應：「〈忽然之間〉，我要當爸爸了，蛤？雙胞胎，蛤？」至於〈憨人〉，阿弟牽強解釋「怎麼那麼憨」，牛奶則急忙緩頰「以後變女兒傻瓜」。

書偉回憶起阿弟2007年結婚生女的驚喜，笑虧「想當年你生大女兒，那才叫忽然之間」。身為人父的團員們，也預告書偉雙胞胎女兒出生後，在家中的地位將比貓咪還低；不過書偉對此甘之如飴，笑回「我心甘情願」，更不忘隔空告白「老婆我愛你」，閃瞎全場。

書偉去年底升格雙寶爸，演唱會頻頻隔空放閃謝京穎。（圖／翻攝自謝京穎IG）

牛奶與坤達挑戰10米高空彈簧特技，牛奶繼去年9月在高雄巨蛋空中翻轉12圈後，這次更加碼挑戰16圈風火輪；坤達同樣豁出去挑戰極限，更在半空中倒立定格、秀出結實二頭肌，引來全場驚呼。團員爆料，當初考量到歌曲〈星期五晚上〉的16蹲，建議牛奶「要不要16轉」，牛奶則笑著喊話兒子Sunny「爸爸媽媽錢都很難賺」。

5人隨後再度合體，接連帶來〈Ra-Man Song〉、〈踢到鐵板〉、〈You Better Not Come Home〉等復古嘻哈風格歌曲。去年Toro曾在高雄場以「假腹肌」製造笑果，這次再度升級驚喜橋段，竟被兩位舞者拉下褲子，露出有著「馬到成功」字樣的紅色四角褲，現場瞬間驚呼連連、笑聲不斷。Toro則自爆「整個下午都在彩排這段」，讓全場笑翻。

