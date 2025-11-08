直擊／朱延平曝「好小子」顏正國入獄前後反差！ 湯湘竹揭侯孝賢一句話讓他噴淚
顏正國告別式今（8日）在新北殯儀館舉行，以演唱會搭配影片的方式進行，一段段介紹顏正國的傳奇人生，他不怕鏡頭，導演朱延平表示，他在《小畢的故事》中看到顏正國，演技非常自然鄉土，表現出色，所以啟用他當主角拍攝電影《好小子》，他印象中的顏正國「好強、不服輸、聰明絕頂。」
導演朱延平表示，顏正國入獄前非常囂張跋扈，眼神很凶悍，圈外好友則說他喜怒無常，跟出獄後的他判若兩人。導演湯湘竹則表示，他與顏正國從1991年到他病危前，兩人是金門高粱酒友。當時顏正國拍完《角頭2》後，告訴湯湘竹有機會再拍一部電影，當時是《少年吔，安啦！》的監製張華坤剛離世，顏正國希望向這些照顧他的叔伯致敬，拍一部電影。
湯湘竹說自己喝醉了吧，竟然自願幫顏正國寫劇本，於是按照他口述跟劇本大綱下筆，顏正國也希望找《角頭2》工作人員組工作團隊，後來一次酒聚，席間有侯孝賢導演，湯湘竹告訴侯孝賢說顏正國正在拍一部電影《少年吔》侯孝賢疑惑：「《少年吔，安啦！》？」湯湘竹向侯孝賢解釋：「他長大學乖，已經沒有不安了。」侯孝賢才說：「那時候沒人理解他，但大家看到他的心，所以找他回來拍電影。」
湯湘竹說：「那時候侯導說完，就看到顏正國轉過身去，默默流淚。」國家影視聽中心董事長褚明仁致詞也表示：「顏正國面對所有的磨難，沒有自暴自棄，雖然短短人生，但每一分一秒都過得精彩。像他在監獄11年期間學書法，一筆一納都是人生的精華。也感謝大家對阿國不離不棄。」
更多鏡報報導
直擊／顏正國告別式如片場謝幕 「人生殺青宴」白色主題百人送別
林志玲看小S金鐘復出「走出來就哭了！」 想念「被罵」揭重返螢光幕唯一條件
于朦朧風波後安唯綾曝范世錡片場狀況 稱修杰楷「很負責」曝老公想合作趙露思
其他人也在看
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
顏正國生前最後工作內容曝光！ 魏德聖揭驚人緣分：他什麼都沒問就答應！
「好小子」顏正國告別式今（8日）於新北市殯儀館景福廳舉行，數百人前來送這位影壇傳奇最後一程，導演魏德聖現身，揭露他與顏正國的緣分，並透露顏正國生前最後作品內容。鏡報 ・ 1 天前
（直擊）顏正國未完成遺作竟是《臺灣三部曲》 魏德聖不捨：他是我的男主角
顏正國告別式今天（8日）上午在板橋殯儀館舉行，這場「人生殺青宴」吸引上百人參與悼念。導演魏德聖表示，在顏正國出獄後就一直關注他，認為顏正國是他的男主角，《臺灣三部曲》對他提出邀約時，顏正國也一口答應，且對工作非常敬業。《臺灣三部曲》意外成為顏正國未完成的遺作之一，魏德聖表示，顏正國為了《臺灣三部曲》自由時報 ・ 16 小時前
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
高血壓、心衰竭用藥不純物超標 回收74萬錠
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）食藥署近日公布，用於高血壓、充血性心臟衰竭的「依心舒錠4毫克」，連續性安定性試驗時，發現不純物含量超標，疑是儲存或製程問題，廠商將於17日前回收共4批、約74萬錠。中央社 ・ 1 天前
獨家／顏正國遺願曝光！親寫這6個字逼哭全網 最不捨愛妻因為他落淚
資深演員顏正國，從叛逆少年到溫柔父親，從監獄鐵窗走回人生舞台，他用生命的起伏告訴世人：錯過的，不只是青春與自由，更是家人的愛與等待。重返社會後，他沒有逃避，而是以謙卑與感恩重新學習「做人」。最捨不得老婆因為他的「衝動」而哭泣。《放下拳頭，揮毫人生新顏色：好小子顏正國的青春與覺醒》書中一篇篇真誠的告白，是他送給世界最後也是最珍貴的禮物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別EBC東森娛樂 ・ 1 天前
顏正國殺青宴！鋼鐵爸「情義重天」 褚明仁嘆：每分秒都活得精彩
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行，以白色鮮花佈置，花牆上大大寫上「顏正國殺青宴」，現場有將近百位工作人員來到現場協助，衣服上寫著「情義重天」、「堅持做對的事」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳昨(7)日下午，炫風式抵台，今(8)日一早7點多，更從下榻飯店出發，準備出席台積電運動會。可以聽到黃仁勳表示，今(8)日參加完台積電運動會後，就會離開台灣，對於沒有吃到心心念念的台灣美食，覺得非常可惜，不過他也透露了，在農曆新年時，他會再度回來。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
搶進台北國際旅展 「高雄遊樂園」推優惠
全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」，昨（7日）起至10日在台北南港展覽館登場，高雄市觀光局結合農漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船業者，打造「高雄遊樂園」，旅展期間祭出優惠方案。高雄市觀光局長高閔琳率城市吉祥物高雄熊，化身「一日館長」，帶領農業局與奧「一日農夫」、紅頂穀創穀自由時報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「人生殺青」 百人穿白T「情義重天」送別
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
顏正國人生殺青宴！黃尚禾悲慟「無法說出江湖再見」 妻子淚謝：是你們一直沒有放棄他
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導資深影星「阿國」顏正國10月7日因肺腺癌離世，享年50歲，他的告別式「顏正國殺青宴」今（8）日在新北市殯儀館景福廳舉行，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 4 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 18 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前