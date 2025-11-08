直擊／朱延平曝「好小子」顏正國入獄前後反差！ 湯湘竹揭侯孝賢一句話讓他噴淚

顏正國告別式，超過百人來送別影壇傳奇最後一程。李智為攝

顏正國告別式今（8日）在新北殯儀館舉行，以演唱會搭配影片的方式進行，一段段介紹顏正國的傳奇人生，他不怕鏡頭，導演朱延平表示，他在《小畢的故事》中看到顏正國，演技非常自然鄉土，表現出色，所以啟用他當主角拍攝電影《好小子》，他印象中的顏正國「好強、不服輸、聰明絕頂。」

導演朱延平表示，顏正國入獄前非常囂張跋扈，眼神很凶悍，圈外好友則說他喜怒無常，跟出獄後的他判若兩人。導演湯湘竹則表示，他與顏正國從1991年到他病危前，兩人是金門高粱酒友。當時顏正國拍完《角頭2》後，告訴湯湘竹有機會再拍一部電影，當時是《少年吔，安啦！》的監製張華坤剛離世，顏正國希望向這些照顧他的叔伯致敬，拍一部電影。

李屏賓出席顏正國告別式。李智為攝

高捷出席顏正國告別式。李智為攝

小馬出席顏正國告別式。李智為攝

湯湘竹說自己喝醉了吧，竟然自願幫顏正國寫劇本，於是按照他口述跟劇本大綱下筆，顏正國也希望找《角頭2》工作人員組工作團隊，後來一次酒聚，席間有侯孝賢導演，湯湘竹告訴侯孝賢說顏正國正在拍一部電影《少年吔》侯孝賢疑惑：「《少年吔，安啦！》？」湯湘竹向侯孝賢解釋：「他長大學乖，已經沒有不安了。」侯孝賢才說：「那時候沒人理解他，但大家看到他的心，所以找他回來拍電影。」

湯湘竹說：「那時候侯導說完，就看到顏正國轉過身去，默默流淚。」國家影視聽中心董事長褚明仁致詞也表示：「顏正國面對所有的磨難，沒有自暴自棄，雖然短短人生，但每一分一秒都過得精彩。像他在監獄11年期間學書法，一筆一納都是人生的精華。也感謝大家對阿國不離不棄。」



