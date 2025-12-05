直擊》朴寶劍抵台親民收信粉絲哭了！IU太會做人360度放送愛心

IU不論粉絲、媒體甚至機場工作人員全都照顧到，誠意十足。（孫伊萱攝）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）將在明（6日）高雄國家體育館（世運主場館）舉辦，今（5日）第二批人馬抵台，除了第一個班機的IVE、LE SSERAFIM、舒華和李濬榮，下午4點半第二個班機抵達，集結男團Stray Kids、MONSTA X、RIIZE、CORTIS、TWS，以及朴寶劍、李俊昊、崔代勳、姜有皙、朴允浩、IU、惠利、潤娥、金裕貞、文素利、車珠英等多位演員，還有SEVENTEEN王牌製作人BUMZU，讓現場尖叫聲完全停不下來。

其中韓劇《苦盡柑來遇見你》劇組合體現身更是掀起最高潮，朴寶劍身穿灰色毛衣帥氣現身，一路親切揮手問候粉絲，還主動走向前方收下粉絲遞上的信件，展現滿滿親和力。飾演IU弟弟「銀明」的姜有皙則是首度來台，面對滿場粉絲顯得興奮又害羞，不斷揮手致意。IU一登場，全場瞬間爆出整齊劃一的「IU！IU！IU！」應援聲，她也360度放送愛心，不論粉絲、媒體甚至機場工作人員全都照顧到，誠意十足。飾演船長「夫商吉」的崔代勳則俏皮與男粉絲比愛心，而飾演IU母親的文素利壓軸登場，雖身穿低調長版風衣，內搭卻暗藏巧思，以短褲搭配長靴小露纖細腿部線條，氣場十足。

朴寶劍親民收信，讓粉絲激動落淚。（孫伊萱攝）

難得一口氣要迎接超過40組韓星抵台，機場今從清晨便進入「追星模式」，CORTIS、TWS更是出道後首度訪寶島，現場也吸引超過2000名粉絲圍觀，除了有人在小港機場早上5點尚未開門前，就提前到場卡位搶第一排外，只為搶佔第一視角迎接偶像，不少粉絲為了貼近偶像更是「各出奇招」，有人試圖躲進廁所，想等藝人經過時衝出來，結果立刻被保鑣請出，也有粉絲直接卡在電梯口與樓梯轉角處，但隨即被工作人員以架子隔開管制。

