直擊／李千娜淚崩痛別顏正國「幫你守護家人」 黃尚禾淚喊「教了我重要的事」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，為他舉辦人生最後一場殺青，告別影壇。他同時也是李千娜、黃尚禾夫妻的媒人，黃尚禾在現場致詞時也忍不住流下男兒淚，淚喊：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見。」在告別式上，還播放李千娜的歌曲，搭配著顏正國的照片，讓李千娜聽到低下頭當場淚崩。
顏正國告別式影片，李千娜哭到淚崩眼妝全花。（圖／翻攝自顏正國臉書）
李千娜、黃尚禾當年因拍攝顏正國執導《少年吔》相識相戀，顏正國一路見證兩人戀情，夫妻倆都視顏正國為恩人。顏正國辭世後，李千娜、黃尚禾夫妻倆當初一連到靈堂弔唁5天，陪伴家屬處理後事。據了解，今顏正國告別式，兩人也是一早6點多就跟家屬一同到場處理後事，陪伴到最後一刻，。
黃尚禾今在告別式上致詞，表示當初跟顏正國拍攝《少年吔》後逐漸熟識，感嘆：「國哥教了我表演以外的更重要的事情，他從來不在乎我演得好不好，他告訴我的永遠都是活得誠不誠懇、精不精彩，有沒有誠懇的面對自己。」黃尚禾致詞到最後，也忍不住淚崩，他感性表示：「他把英雄活生生放在我面前，英雄不用很完美，但要有種面對錯誤，不要怕被看到，他的能量碰觸到在黑暗裡不敢走出來的人，用他的方式成為了真正的英雄，沒有人有辦法發出來的光。國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見。」
顏正國告別式，告別人生影壇。（圖／陳明中攝）
李千娜今雖未致詞，而是坐在台下默默送別，但她在告別式影片中入鏡，感性表示她眼中的顏正國很喜歡跟演員相處，排除萬難都要完成夢想，雖然很在乎他人看法，但總是強裝不在意。講到一半時她也忍不住哭到眼妝全花，哽咽喊：「謝謝國哥，你的出現讓我人生有了新的開始，你是我心中的超級英雄，給了我很多啟發，給了社會很多正面能量，我跟尚禾會用盡一切，幫你守護你的家人，陪伴你的家人。」
李千娜出席顏正國告別式，戴著口罩仍看得出十分哀傷。（圖／陳明中攝）
黃尚禾跟老婆李千娜一早就到顏正國告別式上幫忙。（圖／陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
重現《流星花園》紅到日本榮景！《木曜4》推手全新企劃登國際舞台
王少偉搞蘭花投資動歪腦筋 竟騙老人存摺詐領
更多熱門影音：
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
其他人也在看
顏正國恩師現身！「總算教化了他」痛心曝抗癌過程：那時最讓我失望
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也現身追思，坦言：「那時候是我對他最失望的時候。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／慟別顏正國 鋼鐵爸喊話「來生再當兄弟」 靈堂允諾：照顧你妻小到我走
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，與他情如兄弟的緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／高捷、喜翔送別顏正國！褚明仁：感謝大家對阿國不離不棄
直擊／高捷、喜翔送別顏正國！褚明仁：感謝大家對阿國不離不棄EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好小子人生謝幕！顏正國告別式「百人送別」 高捷、喜翔現身悼念
導演兼演員顏正國於10月7日下午因肺腺癌病逝，享年50歲。8日在新北市板橋殯儀館景福廳舉行告別式；以「顏正國殺青宴」為主題，包括導演魏德聖、藝人高捷、喜翔偕同《角頭》劇組人員、李興文、唐從聖、小馬、李千娜及多年好友「鋼鐵爸」眾藝人現身悼念。中天新聞網 ・ 1 天前
楊貴媚送別顏正國嘆「孩子還好小」 草爺不捨：他永遠當你自己人
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，高捷、黃尚禾、緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式如片場謝幕 「人生殺青宴」白色主題百人送別
「好小子」顏正國10月7日因肺腺癌於亞東醫院病逝，享年50歲。告別式今（8日）在新北市殯儀館景福廳舉行，以「顏正國導演殺青宴」為名，將靈堂布置成拍片片廠。靈堂以白色為主題，布滿白色花海，禮生也穿著白色禮服，並播放顏正國的生平影片與書法字跡，訴說顏正國「謝幕，不散場的人生」。鏡報 ・ 1 天前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
劉詩詩帶6歲兒出門 靈活「打滾狂奔」網笑翻：人體小彈簧
大陸氣質女神劉詩詩與男星吳奇隆因戲結緣，婚後育有一子「步步」，夫妻倆婚後生活一向低調。近日她被拍到帶著6歲兒子外出聚餐，難得曝光的母子互動畫面引起熱議，小男孩活潑調皮、精力充沛，讓劉詩詩差點因追兒子而摔倒，場面既溫馨又逗趣。中時新聞網 ・ 22 小時前
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別EBC東森娛樂 ・ 1 天前
破運動賽事博弈機房 賭資逾4億
記者陳金龍∕台中報導 台中市警察局刑事警察大隊破獲運動賽事博弈機房，透過中國大陸某體…中華日報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
童星出身、歷經浪子回頭再創破億票房的演員顏正國，於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行。現場有將近百位工作人員來到現場協助。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周曉涵認了陳奕甫「是朋友」未來不說死
張洛君任「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日號召周曉涵、安唯綾出席義賣記者會。周曉涵6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫一起看展，男方進入香閨過夜爆戀情，她昨表示：「是朋友啊，就是認識中。」導演目前在大陸工作，她這幾個月沒有見面，靠簡訊聯繫。是否可以遠距離戀愛？她說以前可以，現在覺得陪伴很重要，這需要感受看看。中時新聞網 ・ 1 天前
（直擊）顏正國未完成遺作竟是《臺灣三部曲》 魏德聖不捨：他是我的男主角
顏正國告別式今天（8日）上午在板橋殯儀館舉行，這場「人生殺青宴」吸引上百人參與悼念。導演魏德聖表示，在顏正國出獄後就一直關注他，認為顏正國是他的男主角，《臺灣三部曲》對他提出邀約時，顏正國也一口答應，且對工作非常敬業。《臺灣三部曲》意外成為顏正國未完成的遺作之一，魏德聖表示，顏正國為了《臺灣三部曲》自由時報 ・ 21 小時前
「啪啪價目表」全都露！韓男星IG手滑洩真相 他認了「去過聲色場所」警介入調查
39歲南韓音樂劇演員金駿永，因帥氣長相、歌聲迷人擄獲許多粉絲，沒想到他日前在社群平台PO出一張照片中，竟不小心曝光陪酒價目表，其中還有「啪啪」價目，韓國網友炸鍋熱議。公司雖然強調「未涉及非法行為」，然而前天（11／7）金駿永終於發文承認曾出入相關場所，並宣布退出所有作品，向大眾道歉。另外，韓國警方也介入調查是否有不法行為。太報 ・ 3 小時前
吳奇隆、劉詩詩狂被傳婚變！摯友張洛君年初才見面 曝兩人婚姻真實現況
藝人張洛君當年從男團紅孩兒出道，是台灣始祖偶像男團之一，近年來多次擔綱舉辦「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣」活動，並與許蓁蓁擔任策展人，今（7）日出席競標義賣記者會暢聊近況，張洛君談起演藝圈的閃兵風波他侃侃而談，並表示在當年那個年代就連有慣性脫臼的吳奇隆都有當兵了，壓根沒想過有閃兵這種事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳亦凡被關4年爆「獄中身亡」！傳拒絕進食健康狀況急速下滑
（記者洪承恩／綜合報導）前EXO成員吳亦凡因性侵案於2021年被判刑13年入獄，近日卻在大陸網路上瘋傳「疑似在 […]引新聞 ・ 2 小時前
顏正國肺腺癌離世！他哽咽喊：殺青了
顏正國肺腺癌離世！他哽咽喊：殺青了EBC東森娛樂 ・ 1 天前