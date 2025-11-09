直擊／李千娜淚崩痛別顏正國「幫你守護家人」 黃尚禾淚喊「教了我重要的事」

【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，為他舉辦人生最後一場殺青，告別影壇。他同時也是李千娜、黃尚禾夫妻的媒人，黃尚禾在現場致詞時也忍不住流下男兒淚，淚喊：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見。」在告別式上，還播放李千娜的歌曲，搭配著顏正國的照片，讓李千娜聽到低下頭當場淚崩。

顏正國告別式影片，李千娜哭到淚崩眼妝全花。（圖／翻攝自顏正國臉書）

李千娜、黃尚禾當年因拍攝顏正國執導《少年吔》相識相戀，顏正國一路見證兩人戀情，夫妻倆都視顏正國為恩人。顏正國辭世後，李千娜、黃尚禾夫妻倆當初一連到靈堂弔唁5天，陪伴家屬處理後事。據了解，今顏正國告別式，兩人也是一早6點多就跟家屬一同到場處理後事，陪伴到最後一刻，。



黃尚禾今在告別式上致詞，表示當初跟顏正國拍攝《少年吔》後逐漸熟識，感嘆：「國哥教了我表演以外的更重要的事情，他從來不在乎我演得好不好，他告訴我的永遠都是活得誠不誠懇、精不精彩，有沒有誠懇的面對自己。」黃尚禾致詞到最後，也忍不住淚崩，他感性表示：「他把英雄活生生放在我面前，英雄不用很完美，但要有種面對錯誤，不要怕被看到，他的能量碰觸到在黑暗裡不敢走出來的人，用他的方式成為了真正的英雄，沒有人有辦法發出來的光。國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見。」

顏正國告別式，告別人生影壇。（圖／陳明中攝）

李千娜今雖未致詞，而是坐在台下默默送別，但她在告別式影片中入鏡，感性表示她眼中的顏正國很喜歡跟演員相處，排除萬難都要完成夢想，雖然很在乎他人看法，但總是強裝不在意。講到一半時她也忍不住哭到眼妝全花，哽咽喊：「謝謝國哥，你的出現讓我人生有了新的開始，你是我心中的超級英雄，給了我很多啟發，給了社會很多正面能量，我跟尚禾會用盡一切，幫你守護你的家人，陪伴你的家人。」

李千娜出席顏正國告別式，戴著口罩仍看得出十分哀傷。（圖／陳明中攝）

黃尚禾跟老婆李千娜一早就到顏正國告別式上幫忙。（圖／陳明中攝）

