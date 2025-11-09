直擊／李千娜淚崩送別顏正國！哭到崩潰妝全花了：用盡全力守護你的家人
記者趙浩雲／台北報導
藝人顏正國10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。同時他也是藝人李千娜、黃尚禾夫妻的媒人，夫妻倆不僅連續5天前往靈堂悼念，今天也現身會場送別永遠的國哥，在影片中更淚崩現身，向顏正國喊話「一定會用盡全力守護你的家人。」
李千娜入鏡顏正國的告別式影片，她一開拍就止不住淚水，哭到眼妝全花光，她感性表示「謝謝國哥的出現，讓我有一個新的開始，謝謝我心中的超級英雄，你也給這社會很多的正能量，我和尚禾一定會用盡全力守護你的家人。」
顏正國不僅是資深演員，更曾執導電影《少年吔》，在片中讓黃尚禾與李千娜飾演情侶，兩人因此戲結緣、相戀並步入婚姻。顏正國可說是他們愛情的見證者與媒人，如今恩師辭世，兩人從頭到尾都以身體力行溫柔守護，想必會讓在天之靈的顏正國感到欣慰，也能無後顧之憂地離開了。
更多三立新聞網報導
台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
范世錡爆虐殺于朦朧！「姊姊」露面他私下真面目 讚趙露思超敬業
修杰楷捲閃兵風波！賈靜雯「人在中國拍戲」 同劇女星露面：我相信修哥
更多熱門影音：
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
其他人也在看
直擊／黃尚禾哭喊「國哥殺青了」李千娜台下淚崩 高捷率角頭演員送行
「好小子」顏正國於10月7日因肺腺癌病逝，享年50歲。今日（8日）告別式在新北市殯儀館景福廳舉行，現場莊嚴肅穆。與顏正國情同兄弟的演員黃尚禾致詞時情緒崩潰，多次淚灑現場，連愛妻李千娜也在台下悲痛淚崩。李千娜以影片清唱送上對顏正國的不捨。黃尚禾對顏正國人生做了最深刻的告白：「英雄可以不完美，但顏正國把『英雄』活生生放到我眼前。」鏡報 ・ 1 天前
顏正國生前最後工作內容曝光！ 魏德聖揭驚人緣分：他什麼都沒問就答應！
「好小子」顏正國告別式今（8日）於新北市殯儀館景福廳舉行，數百人前來送這位影壇傳奇最後一程，導演魏德聖現身，揭露他與顏正國的緣分，並透露顏正國生前最後作品內容。鏡報 ・ 1 天前
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾EBC東森娛樂 ・ 1 天前
婆婆過世隔天慶生聚餐？曾馨瑩還原時間線曝真相：努力不落淚
鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真6日病逝，享嵩壽100歲，不過媳婦曾馨瑩7日被發現和女星關穎、賈永婕等多位好友慶生聚餐，被質疑喪期慶生不恰當，對此曾馨瑩今（9）天凌晨親上火線回應，當天是4日朋友聚會，婆台視新聞網 ・ 7 小時前
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
童星出身、歷經浪子回頭再創破億票房的演員顏正國，於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行。現場有將近百位工作人員來到現場協助。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女明星「沒有內褲」走紅毯是真的？倪妮、楊冪也太敢了吧！
女明星紅毯造型總帶著巨大全網關注度，而「女明星無內褲走紅毯」更是長年盤踞話題榜的熱門關鍵詞。每當倪妮、楊冪等女星以貼身、高衩禮服亮相，網路總會掀起討論：她們真的會為了完美效果而「真空上陣」嗎？答案並非外界想的那麼刺激：真正撐住整場紅毯的，是近年在時尚圈走紅的「C字褲」。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林隆璇帥兒出事了！頭部受傷開刀消失一個禮拜
金馬影后陸小芬睽違24年回歸小螢幕，演出《接住流星的人》。製作人王重正為了讓劇中情感更深刻落地，特別邀請創作才子歌手林亭翰擔任主題曲創作，打造的同名歌曲《接住流星的人》，以溫暖卻堅韌的旋律承接劇中情感層次，連影后陸小芬聽完歌曲都感動表示：「這首歌非常貼近角色的靈魂，賞識這位年輕才子。」自由時報 ・ 1 天前
「顏正國提早殺青」黃尚禾、李千娜淚崩…
鐵爸/取自鐵爸臉書臺灣時報 ・ 22 小時前
再見阿國！顏正國告別式「殺青宴」登場 近百人穿「情義重天」白衣送行
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導資深演員顏正國上月7日因肺腺癌離世，享年50歲。告別式於今（8）日上午10點於板橋殯儀館景福廳展開，現場有近百人來為他送...FTNN新聞網 ・ 1 天前
顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員喊話殺青了
生活中心／李世宸、張皓宇、SNG 台北報導資深演員顏正國猝逝，今天好友殯葬業網紅鋼鐵爸，為他舉辦莊嚴的告別式，上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，白衣人出席，場面莊嚴，演員黃尚禾致詞時落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。民視 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 6 小時前
吳彥祖結婚15年罕見放閃！ 網看呆：簡直共用一張臉
娛樂中心／林依蓉報導香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.向來以低調恩愛聞名，結婚15年鮮少公開放閃。然而，吳彥祖近日竟在微博公開一張夫妻工作合照，照片中兩人相鄰而坐，正準備妝髮。這張難得一見的同框畫面發布後，立刻成為全網焦點。網友們驚訝發現，這對夫妻不僅顏值逆天，長相更是驚人相似，被譽為「最強夫妻臉」。民視 ・ 3 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前