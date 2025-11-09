直擊／李千娜淚崩送別顏正國！哭到崩潰妝全花了：用盡全力守護你的家人

記者趙浩雲／台北報導

李千娜淚崩送別顏正國。（圖／翻攝自顏正國臉書）

藝人顏正國10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。同時他也是藝人李千娜、黃尚禾夫妻的媒人，夫妻倆不僅連續5天前往靈堂悼念，今天也現身會場送別永遠的國哥，在影片中更淚崩現身，向顏正國喊話「一定會用盡全力守護你的家人。」

李千娜入鏡顏正國的告別式影片，她一開拍就止不住淚水，哭到眼妝全花光，她感性表示「謝謝國哥的出現，讓我有一個新的開始，謝謝我心中的超級英雄，你也給這社會很多的正能量，我和尚禾一定會用盡全力守護你的家人。」

李千娜哭到妝全花了。（圖／翻攝自顏正國臉書）

顏正國不僅是資深演員，更曾執導電影《少年吔》，在片中讓黃尚禾與李千娜飾演情侶，兩人因此戲結緣、相戀並步入婚姻。顏正國可說是他們愛情的見證者與媒人，如今恩師辭世，兩人從頭到尾都以身體力行溫柔守護，想必會讓在天之靈的顏正國感到欣慰，也能無後顧之憂地離開了。

