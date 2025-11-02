直擊》李洙赫不要太愛！連2天赴大巨蛋看好友GD演唱會

G-DRAGON站上大巨蛋連唱2天。（讀者提供）

韓國男團BIGBANG隊長G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）「Übermensch」巡演安可場本周末在台北大巨蛋連唱2場，2天共吸引約8萬人次朝聖，今（2日）是演出第二天，台下除滿滿粉絲外，也出現熟悉身影，好友李洙赫再次低調現身力挺，開場前就被粉絲捕捉到坐在3樓觀眾席，兄弟情誼令人稱羨。

李洙赫上週四（10月23日）便已抵台，原是為參與台北時裝週活動，但活動結束後並未急著返韓，而是選擇繼續留在台北，與好友相聚、享受台灣美食。上週三（10月29日）他又受邀出席鐘錶品牌活動，之後仍留在台灣，直到週末親臨GD演唱會現場，展現對摯友滿滿支持。

廣告 廣告

值得一提的是，早在7月GD於台北小巨蛋開唱時，李洙赫即使無工作在身，仍特地從韓國飛來捧場。這回再度現身大巨蛋，從夏天一路延續的真摯友情，也讓其他地區的粉絲直呼「太羨慕台北場了」。

更多中時新聞網報導

包小柏AI復活愛女迎大突破為妻慶生

TPBL》林俊吉捐千鞋 助偏鄉小孩追夢

粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬