直擊！李聖傑慶功遇7.0強震！訪到一半「國家級警報」狂響 現場真實反應曝光

李聖傑慶功到一半突遇地震，現場最真實反應曝光。李鍾泉攝

李聖傑出道26年，終於登上台北小巨蛋，於26、27兩天舉辦演唱會，李聖傑完成一大心願，難掩激動心情！沒想到在慶功採訪到一半時，突然發生有感地震，連身在台北小巨蛋二樓的李聖傑都感受到搖晃的強度，瞪大雙眼暫停訪問，等到搖完後忍不住說：「哇哇哇！好大！還好我們活在當下！這live的現場真好，我們感受到了這個震撼力！」

原本李聖傑正在聊著演唱會後半段，有走下舞台近距離接近歌迷的橋段，不過講到一半時，所有人的手機想起國家級警報，身在台北小巨蛋二樓，可以感受到地板先是上下震動，而後建築物整個開始搖晃，訪問只能中斷。

根據中央氣象署地震速報，12月27日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震源深度72.8公里。震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處（位於台灣東部海域）。全台各地均感受到明顯搖晃，台北震度約為4級。

李聖傑慶功訪問到一半，突遇大地震。田瑜萍攝

而現場的慶功訪問，也因為等待地震暫停，體感上感覺搖晃了有一分鐘之久，李聖傑笑說：「我已經忘了要講什麼了！還好不是演唱會一半的時候發生！」



