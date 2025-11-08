直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大

楊貴媚送別顏正國。（圖／東森娛樂）





資深影星「好小子」阿國顏正國10月7日肺腺癌病逝，享年50歲。家屬今（8）日在新北市立殯儀館「景福廳山」舉行告別式「顏正國導演殺青宴」，高捷、喜翔、黃騰浩、阿Ben（白吉勝）、喜翔都現身送別好友最後一程；李興文感嘆：「他走了很多人不捨，希望他一路好走，往生極樂。」

楊貴媚現身顏正國告別式致哀。（圖／東森娛樂）

李興文表示，自己不清楚顏正國生病：「阿國走了，你看很多人不捨，他是一個很有才華的導演、演員，希望他一路好走，早生極樂。」在告別式上有與顏正國說：「祝他往生極樂，不要執著了、放下一切！」坦言看到這麼多人對顏正國不捨，自己也感到很難過。

楊貴媚雙手合十致意，受訪時不忍哽咽道：「有請他（顏正國）媽媽要保重，沒想到他的小孩這麼小，請他小朋友加油、媽媽保重！」楊貴媚直言自己是看顏正國從小長大的，兩人合作過無數次：「從他小時候吧。」

