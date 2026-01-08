直擊／林光寧告別追思會！演藝圈大咖全來了 王子甩不倫現蹤

Summer與蕭敬騰今（8）日為父親林光寧舉辦追思紀念會。（圖／東森娛樂）





資深藝人林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，現場以白色系為主題，氣氛溫馨且莊重，其中不少歌壇好友送上花籃致意，「奉花芳名錄」背板也聚集多位演藝圈及政商界大咖。

林光寧縱橫演藝圈多年，交友相當廣闊，追思會現場以林光寧生前最愛的白色花海圍繞，歌手A-Lin、陶喆夫妻檔、戴愛玲、林俊傑、李千娜等人皆送上花籃致意，政界則有蔣萬安、韓國瑜、朱立倫、盧秀燕及各大企業高層。

A-Lin送上花籃致意。（圖／東森娛樂）

王子現蹤「奉花芳名錄」。（圖／東森娛樂）

此外，「奉花芳名錄」上也見到多位演藝圈大咖，包括張小燕、張惠妹、胡瓜、張清芳、楊謹華、羅志祥、徐若瑄、玖壹壹、藍心湄、賈靜雯、修杰楷、羅時豐、向華強、陳嵐等，值得注意的是，蕭敬騰所屬喜鵲娛樂旗下藝人王子（邱勝翊），先前捲入粿粿、范姜彥豐偷吃風波後神隱，此次也特別送上花籃致意。



