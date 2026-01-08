直擊／林光寧追思會落幕！曾國城、胡瓜舉杯告別 黃小柔曝林家狀態

胡瓜與女兒小禎一同現身林光寧告別式。（圖／東森娛樂）





金曲歌王蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，不少演藝圈大咖到場致意，現場氣氛溫馨且莊重，「綜藝天王」胡瓜、曾國城稍早也低調現身，送別老友度過人生最後一程。

林光寧女兒Summer（林有慧）稍早在追思會上台致詞吐露對父親的思念，並在尾聲邀請全場一同乾杯，現場氣氛歡送且溫馨，而胡瓜也偕愛妻丁柔安、女兒小禎身穿白衣現身，胡瓜受訪表示，希望用林光寧生前最喜歡的方式送別老友，「大家一起來歡樂地歡送他一下，不要有太悲傷的心情，一起敬酒，祝他一路好走」。

曾國城低調現身林光寧告別式。（圖／東森娛樂）

曾國城則頭戴黑色帽子，以米白與白色系穿搭低調現身，他透露剛剛也在現場敬了林光寧一杯，很感謝Summer的貼心安排，「酒都喝一半了，是女兒貼心，讓大家一起想念、一起感動。」祝福好友一路好走。

黃小柔透露林光寧生前聚會狀態。（圖／東森娛樂）

黃小柔今也現身追思會現場，她透露與林家每次過年、生日等重要節日都會相聚，一同唱歌、吃飯及喝酒，「永遠都會聽到林爸爸很爽朗的笑聲，我覺得林爸爸一直都是很瀟灑的人。」她形容今天的追思會像是派對，也認為林媽媽有兒女林子森、林有慧與女婿蕭敬騰照顧，一切都很完美，「他們現在全家都很幸福。」



