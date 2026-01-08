直擊／林光寧追思會謝絕奠儀！蕭敬騰、Summer仍備回禮 暖心巧思曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於去年12月13日過世，享壽75歲，於今（8）日早上11點半在懷愛館舉行追思紀念會，訃聞中提到，希望親友們能身著白色服裝送別林光寧，而抵達的親友們會拿到一份回禮。

林光寧追思會謝絕奠儀，蕭敬騰、Summer依舊有準備回禮。（圖／記者吳雨婕攝）

追思會於11點半開始，在正式開始前，已經有許多名人抵達會場，包含胡瓜、丁柔安、小禎、修杰楷、游鴻明、前職棒選手林智勝等，A-Lin、林俊傑、屈中恆等人則是送上花籃、卡片致意。

胡瓜、丁柔安、小禎稍早抵達會場。（圖／記者吳雨婕攝）

追思會訃聞中表示，謝絕奠儀，而到場的親友們會拿到一份回禮，回禮是一個深棕色針織包，上頭有著「Keep Smiling」的字樣，裡頭有粗鹽、茶葉、威士忌、午時水、濕紙巾，以及上面包裝寫著「謝謝光寧」的衛生紙。

