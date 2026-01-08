直擊／林光寧追思會「演藝圈、政商大咖都來了」！王子甩不倫風波現蹤

記者徐珮華／台北報導

資深藝人林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人為他送上最後一程。林光寧出道逾50年，圈內人脈廣闊，加上娛樂公司老闆女兒、歌手女婿，追思會現場「奉花芳名錄」聚集演藝圈及政商界大咖，一字排開相當可觀。

蕭敬騰悲痛送別岳父林光寧。（圖／記者趙于瑩攝影）

林光寧18歲以樂團「雷鳥合唱團」成員身分出道，一生橫跨台灣娛樂圈半世紀。如今追思會現場布置曝光，牆上大面「奉花芳名錄」包括張小燕、胡瓜、丁柔安、王偉忠、張清芳、陳鎮川、張惠妹、陳亞蘭、羅時豐、庾澄慶、向華強、陳嵐、藍心湄、賈靜雯、修杰楷、楊謹華、羅志祥、徐若瑄、玖壹壹，前陣子捲入粿粿、范姜彥豐不倫風波的王子（邱勝翊）也在內。

此外，政界如蔣萬安、韓國瑜、朱立倫、盧秀燕，以及各大企業高層也都入列。韓國瑜、A-Lin、林俊傑（JJ）、李千娜等人則獻上花籃致意。現場以林光寧生前最愛的白色花海圍繞，氣氛莊重卻不失溫馨。

林光寧追思會「奉花芳名錄」全是大咖。（圖／記者徐珮華攝影）

林光寧家屬此前發布電子訃聞，強調他一生喜愛熱鬧及與親友相聚，因此邀請大家穿著白色系服飾，以熱鬧和笑聲溫馨送別，並將追思會形容為「派對」，「期待那天，我們一起舉杯，敬我們最親愛的爸爸。」

