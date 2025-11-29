直擊／林憶蓮回來了！暌違9年現身台北 「抱病上場」哽咽謝歌迷

林憶蓮29日參與簡單生活節演出。簡單生活節提供

暌違9年，林憶蓮終於和台灣樂迷重逢了！她今（29日）受邀登上「簡單生活節」舞台，吸引數千人擠爆現場，唱完第一首歌〈灰〉後，林憶蓮坦言：「我有點感冒、聲音沙啞，希望不會影響到大家享受今天這個晚上。」但她不愧是是歌后，雖然講話吵啞，但唱起歌來實力依舊，讓全場樂迷感動不已。

林憶蓮此次演出誠意滿滿，帶來了相當於個唱的大型編制。隨著〈灰〉的輕快節奏響起，林憶蓮以溫暖笑容向台下致意，隨即以〈枯榮〉帶領全場潛入《蓋亞》的音樂世界，將近年新作一一呈現；林憶蓮感性說：「能回到台灣與樂迷見面十分開心，尤其在這樣美好的時機，天氣對了、氛圍對了，是大家一起成就了這份『簡單的美好』。」

廣告 廣告

林憶蓮29日參與簡單生活節演出。簡單生活節提供

整場演出，歌迷呼喊想念她的聲音此起彼落，令林憶蓮相當感動，哽咽說：「謝謝你們，今天有很多地方的朋友，台灣、香港、新加坡的朋友，大家都好嗎？我也非常想念大家，很想念台北！」台下粉絲們不斷向她喊話來台舉辦巡演，而林憶蓮也微笑允諾，全場歡呼聲不斷。

此外，林憶蓮也提到13年前製作專輯《蓋亞》時，「簡單生活節」的創辦人Landy，是當時很重要的推手，「如果沒有Landy的幫助，我想你們可能聽不到這張專輯，也可能不會有在後來金曲獎上獲得大家認同的這個機會，所以這份情誼我一直放在心裡」。天后一席話，為這場與台灣樂迷們的世紀重逢，增添溫暖氛圍。

林憶蓮29日參與簡單生活節演出。簡單生活節提供



回到原文

更多鏡報報導

直擊／魏如萱爆「母子戀」後首度在台公開演出！自信喊話：我就是能屈能伸

直擊／戴佩妮驚傳發生意外！唱一半「擋音板砸落」現況曝光

周華健自爆靠「工地秀」養專輯！失控放話一發不可收拾：歹誌大條