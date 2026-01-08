直擊／林有慧淚別林光寧！喪父27天仍走不出 嘆：他會放心不下

記者徐珮華／台北報導

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，稍早林有慧上台致詞，坦言父親過世27天來，自己只要想起對方便會刻意轉移注意力，因為在對方眼中，自己始終是最堅強的存在，「我不想讓他覺得連我都承受不住，他會放心不下。」

林有慧淚別林光寧。（圖／記者趙于瑩攝影）

林有慧回憶起父親22歲便生下她，是一位年輕、頑皮又非典型的父親，父女倆經常一同喝酒、跳舞，即使家境並不富裕，自己卻一路被「富養」長大。談及過往互動，她透露赴美求學期間，曾因會話能力被教授批評，忍不住打電話向父親哭訴，沒想到對方竟幽默回應「沒關係，妳以後又沒有要英文演講。妳去問教授帳號，我打錢給他」，讓她破涕為笑。

林光寧去年9月2日住進加護病房，林有慧坦言原以為天大的事情都微不足道，不過當時心中只剩下一個念頭「爸爸不要受折磨」。她表示那段時間心情相當矛盾，明知父親已無法起身、進食，但一家人每天仍充滿笑聲與希望，「不知道哪來那麼大的樂觀，我們每天都覺得爸爸會回家。」

蕭敬騰獻唱林光寧生前最愛歌曲〈Green Green Grass of Home〉。（圖／記者趙于瑩攝影）

林有慧表示原先想低調完成告別式，但回想起父親過去7、8年中風後，即使行動不便、口齒不清，仍天天喊著要做節目，過去受訪時也曾表示，能聽到觀眾的掌聲與笑聲，讓他感到非常快樂。如今林光寧在地球上的任務已完成，林有慧也請蕭敬騰獻唱父親生前最喜愛的西洋歌曲〈Green Green Grass of Home〉，邀請現場賓客一同舉杯致意，「林光寧下台一鞠躬，謝謝大家。」

