直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重

記者趙浩雲／台北報導

楊貴媚低調現身送別顏正國。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。

楊貴媚戴墨鏡低調現身，打扮素雅低調，面對媒體雙手合十，她表示有請他（顏正國）媽媽要保重，沒想到他的小孩這麼小，請他的小朋友要加油，顏正國的媽媽保重。楊貴媚說自己從小看顏正國長大，合作太多次了，「從他小時候吧」。

顏正國。（圖／記者鄭孟晃攝影）

顏正國告別式上午10點舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫上「顏正國殺青宴」，工作人員也換上白色T恤制服，背上寫著「情義重天」；鋼鐵爸衣服也寫著「堅持做對的事」，10點之後百人西裝團隊緩緩入場。

