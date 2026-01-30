直擊／永瀨廉、高橋海人抵台！超400粉熱情應援 笑換愛心POSE

日本男團King & Prince由永瀨廉（右）、高橋海人（左）。（圖／記者楊雅芸攝）





日本男團King & Prince由永瀨廉、高橋海人組成，今年將登上台灣音樂盛事《紅白》的兩人，今（30日）也搭乘NH851在中午時分抵達台灣松山機場，並於12:30左右現身，引來現場超過400名粉絲尖叫。

今日永瀨廉、高橋海人為了台灣《紅白》來台，現身後瞬間引發接機粉絲熱烈的尖叫聲，高橋海人身穿藍色外套搭配灰色飛耳帽，整個人休閒保暖之餘也多了幾分俏皮；永瀨廉則以黑、咖色的搭配，整個人酷帥有型。

面對超過400粉絲熱情接機，永瀨廉、高橋海人都頻頻揮手、點頭致謝，拍照時候聽見粉絲的應援「廉海ですき」，更是忍俊不禁的露出笑顏，除了揮手還比起了愛心，讓現場更是尖叫聲不斷。

事實上，去年King & Prince就已經以「線上」方式參與台灣《紅白》，以日本錄影的方式登場演出，今年則是正式將登上台灣《紅白》舞台，這也是兩人出道8年，首度以團體之姿在海外演出。

