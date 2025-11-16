直擊／河口湖楓葉紅了！揭秘爆滿楓紅同框富士山攝影點 距離東京車程不用3小時

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／日本山梨縣報導

每年秋天都會有眾多遊客湧入日本賞楓，目前關東、關西也都即將進入最佳賞楓時期。《FTNN新聞網》記者直擊，位於山梨縣賞楓勝地河口湖已進入「紅葉見頃」的最美時機，想將絕美富士山與爆滿的楓紅同框拍下，來這一趟絕不會後悔！遊客從東京出發可搭乘JR特急列車或是從新宿、東京車站、台場等地搭乘高速巴士前往，車程約2至3小時。

《FTNN新聞網》記者直擊，位於山梨縣賞楓勝地河口湖已進入「紅葉見頃」的最美時機，想將絕美富士山與爆滿的楓紅同框拍下，來這一趟絕不會後悔！（圖／記者盧逸峰攝）

「楓葉迴廊」是許多遊客來到河口湖賞楓的必逛景點，人潮、車潮都相當洶湧，事實上沿著河口湖畔都有許多楓葉、銀杏都進入最美階段，可以輕鬆散步兼拍美照。

本次記者也造訪攝影愛好者的私房攝影點「産屋ケ崎」，是河口湖大橋旁的一個小岬角，有種植幾顆楓紅，粼粼波光反射到紅葉上、再加上能見度絕佳的富士山，就能拍下絕美的照片，更有許多攝影師從一早就開始「蹲點」。

「産屋ケ崎」粼粼波光反射到紅葉上、再加上能見度絕佳的富士山，就能拍下絕美的照片，更有許多攝影師從一早就開始「蹲點」。（圖／記者盧逸峰攝）

要前往産屋ケ崎，從富士急行線河口湖站搭乘公車，於「湖山亭うぶや前」下車，步行大約3分鐘即可抵達；前往楓葉迴廊則是同樣在河口湖站前搭乘公車，於「久保田一竹美術館」下車，一旁就是楓葉迴廊入口。

「楓葉迴廊」是許多遊客來到河口湖賞楓的必逛景點，人潮、車潮都相當洶湧。（圖／記者盧逸峰攝）

河口湖畔楓葉、銀杏都進入最美階段，可以輕鬆散步兼拍美照。（圖／記者盧逸峰攝）

