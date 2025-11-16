直擊／河口湖楓葉紅了！揭秘爆滿楓紅同框富士山攝影點 距離東京車程不用3小時
每年秋天都會有眾多遊客湧入日本賞楓，目前關東、關西也都即將進入最佳賞楓時期。《FTNN新聞網》記者直擊，位於山梨縣賞楓勝地河口湖已進入「紅葉見頃」的最美時機，想將絕美富士山與爆滿的楓紅同框拍下，來這一趟絕不會後悔！遊客從東京出發可搭乘JR特急列車或是從新宿、東京車站、台場等地搭乘高速巴士前往，車程約2至3小時。
「楓葉迴廊」是許多遊客來到河口湖賞楓的必逛景點，人潮、車潮都相當洶湧，事實上沿著河口湖畔都有許多楓葉、銀杏都進入最美階段，可以輕鬆散步兼拍美照。
本次記者也造訪攝影愛好者的私房攝影點「産屋ケ崎」，是河口湖大橋旁的一個小岬角，有種植幾顆楓紅，粼粼波光反射到紅葉上、再加上能見度絕佳的富士山，就能拍下絕美的照片，更有許多攝影師從一早就開始「蹲點」。
要前往産屋ケ崎，從富士急行線河口湖站搭乘公車，於「湖山亭うぶや前」下車，步行大約3分鐘即可抵達；前往楓葉迴廊則是同樣在河口湖站前搭乘公車，於「久保田一竹美術館」下車，一旁就是楓葉迴廊入口。
更多FTNN新聞網報導
霜淇淋一支280元照掀排隊潮！風靡東京代官山貴婦圈甜品店「DOLCE TACUBO」快閃登台
變天了！最強東北季風襲台 今晚急凍北台「跌到19度」
新加坡國寶級藝術家憶友 黃意會推《不要告別—三毛與我的台灣印記》個展
其他人也在看
陳世凱拚觀光把腦筋動到演唱會門票！歌迷怒吼「拜託部長不要亂搞」 中央再撒上百億做觀光新亮點真有必要？
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導總統賴清德上任後宣布台灣要以觀光立國、將觀光打造為兆元產業，然而今年「觀光逆差」比去年更嚴重，觀光逆差在今年前9個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前
空軍地勤榮民生命史 燃燒吧！空軍魂
引擎轟隆隆，笑傲長空，自來〔空戰出英雄，地勤一半功〕。今年適逢抗戰勝利台灣光復80週年，喜迎明年空軍航空技術學院90週年慶，空軍航空技術學院友總會籌畫一年餘，廣邀中少將、中上校、士官士督長、榮民楷模、傑出校友共四十名，依戰管、航管、修護、資通電、後勤、補給、軍械、彈藥、氣象、教育、研發、防警、基地勤務等，將個人專長領域，服務空軍之生平傳記，匯聚成書，技術傳承後進，曠世巨作，公諸於世。警政時報 ・ 20 小時前
日本旅遊新制「2項確定上路」 達人曝住一地多付錢
日本迎接大批國際旅客，為消弭觀光亂象將推行各種新制，日本旅遊達人「林氏璧」分享2026日本旅遊新制，直言影響廣泛的免稅制度將改為先付後退，至於加徵住宿稅，明年三月在京都住宿，就要多付一筆錢。中時新聞網 ・ 10 小時前
300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」 網讚：用過不再長米蟲
日本一位稻農日前在社群平台X平台大方分享他的「獨門藏米心法」，貼文立刻引發轟動，迄今已突破300萬次瀏覽。這位行家直言：「我是種米的，每當聊到如何保鮮，我總是推薦把米裝進塑膠寶特瓶，然後冰進冰箱」。他強調即時享用才是王道，這個超省錢又實用的點子讓不少網友讚不絕口。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「乞丐超人」65折救命稻草沒了？ 7-11急澄清：只是單店活動
為了避免食物浪費，全國四大超商近年推出惜食優惠，將快即期的食品在特定時間進行打折，成為不少自稱「乞丐超人」的福音，近日卻有網友發現，這個救命稻草竟活生生被閹割，引起熱議。對此，業者也出面回應了。鏡報 ・ 21 小時前
《汽車股》和泰車去趣、裕隆格上租車 助攻國旅升級
【時報記者葉時安台北報導】和泰車(2207)旗下的旅遊規畫APP「去趣chicTrip」受交通部觀光署邀請，出席第二屆「觀光亮點獎」頒獎典禮，並獲頒觀光署「觀光亮點獎」優良合作單位，以數位創新力助攻國旅升級。而在旅遊型態日益多元的當下，裕隆(2201)集團、裕融(9941)旗下格上租車宣布導入全新改裝的J SPACE輕露營車，主打輕裝出行、舒適露營的概念，為消費者提供一種介於飯店住宿與傳統露營之間的全新選擇，此款車型以中華(2204)新世代J SPACE五人豪華型為基礎，結合木作內裝與多功能空間設計，瞄準喜愛親近自然、追求彈性旅遊方式的族群。 「去趣chicTrip」出席第二屆「觀光亮點獎」頒獎典禮，並獲頒觀光署「觀光亮點獎」優良合作單位。活動匯聚全台縣市政府與民間團體，共同見證台灣觀光產業的多元發展，而去趣chicTrip也憑藉其數位創新應用與在地觀光推廣成果，成為亮點合作代表之一。 「去趣chicTrip」於2023年由和泰車推出，主打「一站式旅遊服務」體驗，提供從行程規畫、景點查找、交通預定、住宿訂房到票券購買等多元服務。平台同時導入AI智能路徑規畫功能，可依據使用者時間與偏好自時報資訊 ・ 17 小時前
〈中華旅遊〉合掌村夢幻點燈 冬季浪漫金澤五日遊
記者林怡孜∕台南報導 冬季限定的童話奇景—白川鄉合掌村點燈活動即將登場。中華旅行社特…中華日報 ・ 1 天前
茂管處雙年賞蝶季開幕
記者鄭伯勝／高雄報導 茂林國家風景區管理處「２０２５茂林雙年賞蝶季」，十五日在該處茂…中華日報 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 18 小時前
大亨堡包裝紙藏「不明煙彈」棄置旅館 警溯源查獲槍彈
社會中心／黃國誠 吳培嘉 新北市報導拿來大亨堡包裝紙，夾藏不明煙彈，使用過後，就丟棄在旅館房間裡，房客退房後業者報警，警方從空煙彈中化驗發現，竟含有依托咪酯成分，向上溯源，又從嚴姓房客手機中，發現不明男子持槍照片，進一步前往吳姓嫌犯家中搜索，當場查獲一把改造手槍，以及四發子彈。民視 ・ 20 小時前
官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！
大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...聯合新聞網 ・ 17 小時前
美歌手陶德史奈德驟逝！罹「步行性肺炎」送醫不治 享年59歲
美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Daniel Snider）日前因呼吸困難緊急送醫，經診斷罹患步行性肺炎（walking pneumonia），儘管醫療團隊全力搶救，仍不敵病魔於14日病逝，享年59歲。中天新聞網 ・ 21 小時前
東海岸省道常見大重機及大車超速 警方將加強取締
東海岸台11線省道常見大型重型機車和大貨車超速，加上雙向兩線道的限制，嚴重威脅用路人安全，警察局長蔡燕明說，根據今年1月至10月的交通事故統計，成功分局轄區內的交通事故有60%發生在台11線上，而大型重型機車和大型貨車正是肇事的高頻率車輛。縣議員高美珠並要求警方必須嚴懲取締。自由時報 ・ 21 小時前
前8月台灣人出國較113年同期增1成 日本仍是首選
（中央社記者余曉涵台北16日電）根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，目的地首選還是約35%旅客造訪的日本；前往中國及韓國則分居第2名及第3名。中央社 ・ 15 小時前
中市府斥資8千萬 改善台中科技大學及一中商圈周邊人行環境
台中市為優化台中科技大學及一中商圈周邊人行環境，將於近期投入8029萬元啟動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」，預計改善道路全長約904公尺。建設局表示，工程內容包括拓寬實體人行道為2.5至4公尺、改善道路燙平面積約2.2公頃，並增設無障礙斜坡道、庇護島及號誌纜線下地等設施，全面提升行自由時報 ・ 22 小時前
解放軍報：若開戰日本全國淪戰場！他驚「前所未有的警告」 預言下一步
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。現在中國又有新動作，中共中央軍委機關報《解放軍報》昨（16）日放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」，前《環球時報》總編輯胡錫進就指出，這是「前所未有的警告」，並表示高市早苗若一意孤行，拒絕撤回錯誤言論，他相信中方還有進一步的施壓措施可以選擇，包括「實施三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前
台商4年前遭綁票勒贖！前泰國特警豪華飯店遭逮喊冤 40萬交保：政黨抹黑
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導泰國在2021年發生一起「台商綁架勒贖案」案件，不料案發4年後竟有關鍵突破。泰警據證人和受害者證詞調查，於本月13日下午，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
雪霸國家公園雪見遊憩區無障礙步道 啟用
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處完成雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」，健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會，更是傳遞平等與友善理念的橋樑。雪管處表示：雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見地區中海拔闊葉林帶的森林景觀及進行森林療癒場域，適合一般遊客健行。為了推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約三百公尺。步道全程採用透水性鋪面，並加寬至一二0公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者 ...台灣新生報 ・ 1 天前
葉宏一領軍國際化！馬偕醫大推「傳愛獎助方案」獎學金住宿關懷一次到位
馬偕醫學大學升格後積極衝刺國際化！校方成立「國際事務處」，整合境外招生、跨文化教育與國際合作等業務，現在更宣布正規劃「海外學生傳愛獎助方案」，盼整合教育部、校內與民間資源，為港澳及境外學生打造更完整的支持網絡。國際事務處強調，希望透過多項獎助制度，讓境外生在台求學更安心，真正體驗到信仰與教育並行的力量。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前