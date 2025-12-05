直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大

記者林汝珊／高雄報導

李俊昊將攜手張員瑛主持。（圖／記者謝文彥、林正和攝影）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉行。藝人分批包機從仁川機場抵台，今（5日）清晨 5 點、小港機場尚未開門前，就已有大批粉絲湧入，現場盛況空前。Stray Kids、MONSTA X、RIIZE、CORTIS、演員惠利、潤娥與朴寶劍也都來了，粉絲尖叫到嗓子都沙啞，可見有多興奮。

潤娥一現身，空氣都變香了。（圖／記者謝文彥、林正和攝影）

朴寶劍寵粉收信，粉絲高興到跳起來。（圖／記者謝文彥、林正和攝影）

朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動、收信，幸運粉絲高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。

TWS中國成員韓振因「身體狀況不佳」6-1來台。（圖／記者謝文彥、林正和攝影）

本屆AAA 頒獎典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，光是主持陣容就星光熠熠。出席名單更是豪華到爆，包含金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 等人氣團體與歌手。

朴寶劍不停向粉絲揮手。（圖／記者謝文彥、林正和攝影）

戲劇方面，包括憑《苦盡柑來遇見你》 IU 、朴寶劍，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利，日本男神佐藤健等大咖齊聚。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

