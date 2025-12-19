直擊／煙霧、尖叫、斷魂中山站！ 北捷「無差別殺人」現場搶救畫面曝光

財經中心／李宜樺、程正邦報導

逃兵通緝犯張文在路中央丟擲煙霧彈後，隨即持長刀殺進誠品南西店。（圖／翻攝畫面）

當夕陽餘暉灑在台北車站M7出口時，通勤族原本正步履匆匆地趕著回家，沒人料到一場血腥噩夢正要揭幕。19日傍晚5點30分，27歲的通緝犯張文戴著防毒面具，在人群中引爆煙霧彈，隨即展開橫跨兩站的無差別砍殺。這場悲劇最終在中山誠品南西店的墜樓聲中畫下句點，卻留下了４死5傷的慘痛代價，以及全台北市民揮之不去的陰影。

記者趕到現場時，張文已墜樓，警消對著地上一名穿黑色短褲的男子進行搶救。（圖／記者李宜樺攝）

煉獄現場直擊：白煙中的30公分銀刃

根據網路流傳的多段驚悚畫面顯示，當時台北車站出口瞬間被濃厚的白煙吞噬，視線不明中，只見一名黑衣男子手持長達30公分的開山刀，瘋狂揮向人群。第一位受害者是57歲的見義勇為的余姓乘客，他在混亂中胸部中刀倒地。嫌犯隨即竄入捷運系統前往中山站，在該站出口再度揮刀。

現場員警拉起封鎖線，提醒民眾不要靠近。（圖／記者李宜樺攝）

現場目擊者聲嘶力竭地描述：「他眼神完全是散的，看到人就砍！」《三立新聞網》記者聞訊也趕往現場，中山站周邊商圈原本人潮洶湧，案發時民眾推擠奔逃，鞋子、提袋散落一地。張文一路衝進誠品南西店，試圖躲避警方的地網式圍捕。隨著警方的圍捕圈縮小，他在眾目睽睽之下從百貨6樓墜下，重重摔落在地面。

救護人員將傷者抬上救護車送醫治療。（圖／記者李宜樺攝）

生死3分鐘：誠品門口的絕望搶救

張文墜樓後的瞬間，現場陷入一片死寂，隨即被急促的救護車鳴笛聲打破。從記者現場直擊的畫面可以看到，誠品南西店門口被拉起重重封鎖線，空氣中依舊殘留著淡淡的煙霧味與血腥氣。一名身穿黑短褲的男子仰躺在冰冷的地磚上，已失去生命跡象（OHCA）。

在救護車上，醫護人員持續對傷者進行CPR搶救。（圖／記者李宜樺攝）

現場搶救氣氛極度緊繃，數名急救人員跪在地上、掀開他的上衣，輪流對該名男子進行高強度的CPR心臟按摩，醫護人員的額頭滿是汗水，動作規律而迅速，整個搶救、裝上自動心律復甦機並抬上擔架的過程不到3分鐘。一旁的捷運站務人員和員警則面色凝重，不斷揮手喝斥試圖靠近拍照的民眾：「退後！不要再靠近了！不要再拍了！」

最終，張文在送往國泰醫院後，於晚間19時48分宣告搶救無效身亡。

張文戴防毒面具，拉著裝滿汽油彈的拖車攻擊北車，砍死一名見義勇為的余姓乘客。（組合圖／翻攝畫面）

惡魔的起點：從保家衛國到社會公敵

這名27歲的凶嫌張文，身分背景也在隨後被逐一揭露。據悉，他曾是一名職業軍人，理應受過保護人民的專業訓練，卻在酒駕遭軍方汰除後徹底崩壞。他不僅因教召未到涉嫌《妨害兵役治罪條例》被桃園地檢署通緝，長期躲藏的壓力似乎讓他走向了極端報復的路徑。

張文在北車丟擲煙霧彈製造恐慌，並趁亂逃到中山站大開殺戒。（圖／翻攝畫面）

根據最新的統計數據，這場攻擊共造成4人不幸喪生，5人輕重傷。原本應是歡樂的耶誕前夕週末，捷運站內卻成了家屬痛徹心扉的斷魂處。即便凶嫌已死，但其帶來的恐懼與對公共安全體系的震撼，已讓美國在台協會（AIT）罕見對此發布了安全警示，呼籲在台美國公民避開相關區域。

