直擊/爆料許瑋甯、邱澤戶政登記「忘帶證件」 藍心湄笑虧：兩個阿呆

藝人許瑋甯與邱澤28日在台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，席開至少40桌，邀請超過400名賓客同歡，現場眾星雲集。兩人的媒人「時尚教頭」藍心湄稍早也現身婚禮，受訪時爆料，這對新人到戶政事務所登記時，竟然什麼證件都沒帶，笑曝：「兩個阿呆，帶最齊的就是我本人。」

許瑋甯與邱澤的媒人藍心湄，稍早現身婚禮。（圖／記者 伍映澄 攝）

藍心湄因曾和邱澤合作《原來一家人》結下好交情，更是一路見證兩人從交往到結婚。她透露，邱澤要登記的前一天突打電話給她，約她隔天出門，沒想到到了登記當天，許瑋甯和邱澤什麼證件都沒帶，「就兩個阿呆，帶最齊的就是我本人。戶政事務所的妹妹們很可愛，說：『沒有關係，你們簽名蓋手印，因為我們都認得你們，跑不掉』。」

藍心湄爆料，許瑋甯與邱澤登記當天，兩人證件都忘記帶。（圖／記者 伍映澄 攝）

看到兩人攜手步入婚姻，藍心湄坦言非常感動，「這整個過程當中我就知道，他們兩個就是前世情人。」並透露今天包了6萬6紅包，祝福這對新人。

