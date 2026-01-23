直擊／玉澤演來台驚喜放話！ 親口預告：正在準備2PM演唱會

剛在台中拍完電影的玉澤演，向台灣粉絲更新近況。林奕雯攝

韓國野獸派團體2PM人氣成員玉澤演今（23日）為保養品牌來台，擔綱一日「急救隊長」，現身台北信義鬧區的他，除了提前祝在場上百名粉絲「情人節快樂！」聊起近況時更大方預告，「正在準備2PM的演唱會！」頓時引爆全場粉絲尖叫聲。

玉澤演保養撇步大公開

去年曾在台中Longstay拍電影的玉澤演，今天再度造訪台灣，分享很開心新的一年，立刻有機會來台見到粉絲們。玉澤演今也大方分享保養祕訣，37歲的他自招膚質偏乾，因此格外重視保濕，但又擔心保養品太過厚重黏膩，因此很喜歡品牌新品清爽、快速吸收的質地。

玉澤演出門必帶小物曝光

活動中，玉澤演更親自在台上將產品塗抹在手上示範，笑說：「真的有急速修護、守護肌膚的感覺。」當他被問起包包必帶的三樣小物時，他也依序說道，「首先是要有能聽音樂的耳機，手機也必備，但最重要的是，一定要帶急護霜。」十分敬業地與粉絲分享。

玉澤演看到現場來了上百名粉絲，做出各種愛心pose。林奕雯攝

玉澤演甜喊「會守護大家」。林奕雯攝

玉澤演受邀來台出席保養品牌新品記者會。林奕雯攝

提起2月即將到來的西洋情人節，玉澤演更嘴甜表示，「情人節時，就像急護霜守護著我一樣，我也會守護大家。」超甜告白立刻融化歌迷的心。



