直擊／玉澤演空降信義區！百名粉絲擠爆 準人夫聞「我煮的」超有邊界感秒回2字

玉澤演今現身信義鬧區出席品牌活動，很開心新年一開始就來到台灣會粉絲。林奕雯攝

韓國野獸派團體2PM人氣成員玉澤演又來台灣了！今（23日）化身「急救隊長」空降台北信義鬧區，吸引上百名粉絲擠爆現場，讓玉澤演大方飯撒，還向2樓空橋粉絲揮手比愛心。

玉澤演去年來台中Longstay拍電影，今再度來到台灣，一登場就洋溢著燦爛笑容地說：「大家好，很久沒跟大家見面，今天見到大家真的非常高興！」他也提到之前在台中拍戲，除了長時間泡在泳池中拍戲，感謝品牌新品的「急速修護」，讓他的皮膚穩定許多，驕傲地說：「現在不管到哪都會被說皮膚怎麼那麼好。」

廣告 廣告

玉澤演今為保養品牌新品來台站台。林奕雯攝

來台拍片搭公車上新聞！玉澤演反應曝光

玉澤演也聊起在台灣拍電影的趣事，笑說：「因為在台中真的待了很久，也很常搭公車，沒想到搭公車一事還上了新聞，讓我非常不知所措，想說這個為什麼會上新聞。」讓他哭笑不得。

準人夫玉澤演撩粉仍有邊界感

此外，他也透露每次來台總是會忍不住大啖珍珠奶茶及牛肉麵，其實台灣美食都嘗鮮嘗得差不多，問起他吃了哪些食物？他說：「我只記得吃了超多，應該沒有什麼是還沒吃過的，但若有粉絲推薦給我，我會找來吃吃看。」沒想到現場立刻有粉絲大喊「我煮的」，讓已名草有主、春天將迎娶圈外女友的玉澤演，慌張回道：「安堆（韓文：不行）！」笑說不能去吃家常菜，準人夫邊界感十足。



回到原文

更多鏡報報導

車銀優200億逃稅震撼彈！2品牌急切割 網笑「銀行界Prada來了」

直擊／玉澤演來台驚喜放話！ 親口預告：正在準備2PM演唱會

朴娜勑停工自省首露面！180帥男陪上「這種課」 韓網再開罵

賓士女網路約看房！遭綑綁膠帶、剪刀抵身塞後座搶劫 車頭也被撞爛