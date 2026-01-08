直擊／王偉忠慟別摯友林光寧！談蕭敬騰、林有慧成就：他應該很欣慰

記者徐珮華／台北報導

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，與他有數十年交情的資深製作人王偉忠稍早現身致詞，感性表示：「光寧是一個有快樂靈魂的人，祝他一路好走、一路開心，謝謝大家。」

林光寧追思會。（圖／記者趙于瑩攝影）

王偉忠回憶，當年任職台視期間，時常聽同事稱讚林光寧多才多藝、說學逗唱樣樣精通，「一個人說就算了，好幾個人跟我推薦」，因此邀請他北上參與節目節目。對於林光寧的初印象，是電話中略帶沙啞與鼻音的聲音；後來兩人合作多年，只要缺乏點子，對方總一路相伴、給予支持。

王偉忠悼念林光寧。（圖／記者趙于瑩攝影）

王偉忠也陸續認識外表秀氣、不多話卻相當能幹的林有慧，以及與林光寧長相神似的兒子林子森，接著又透過節目《超級星光大道》結識踢館者蕭敬騰。王偉忠自嘲當年沒什麼專業，「就是幾個臭皮匠，我們勝過很多諸葛亮」，也憑著這份拚勁將兒女養大。如今子女們各自發展順利，他認為林光寧在天之靈應該十分欣慰，也祝福林光寧遺孀身體健康。

