直擊／王柏傑、謝欣穎共撐一把傘！挽手現身大S墓園 認分手半年疑似復合同框畫面曝光

王柏傑（左）與謝欣穎挽手一起現身金寶山墓園。鄒保祥攝

大S紀念雕像於2月2日離世滿一年這一天揭幕，親友都到場致哀。其中，感情分分合合、讓外界霧裡看花的王柏傑與謝欣穎一起現身，在雨中共撐一把傘，兩人都帶著墨鏡，謝欣穎手挽著王柏傑，疑似又復合了。

王柏傑2024年6月酒駕被逮，演藝事業陷入低潮，同年底也傳出與謝欣穎分手，但雙方都沒有明確承認，謝欣穎當時僅透過經紀人回應：「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心。」沒承認也沒否認。

王柏傑（左）與謝欣穎共撐一把傘，疑似又復合了。鄒保祥攝

去年9月，謝欣穎出席活動時，被問到感情現況，首度坦言與王柏傑已分手1、2個月，後來王柏傑10月受訪時，也說兩人和平分手。不過去年底，又傳出兩人有復合跡象，謝欣穎11月底出席活動時，坦言兩人並沒有斷聯，還是會關心對方。

大S生前傳訊關心！王柏傑感動：意義重大

去年5月時，小S發起親友緬懷「大S影響我最深的一件事」發文，王柏傑也透露，自己爆出酒駕後，沈寂半年，大S在2024年12月7日傳訊問他：「柏傑你還好嗎？」特地關心，王柏傑回：「還可以啦。」大S再傳了一個擁抱的貼圖，讓他相當感動。

具俊曄（右起）、S媽、小S、許雅鈞現身大S紀念雕像揭幕儀式。鄒保祥攝

王柏傑形容大S：「這是我們最後一次傳訊息，我們不常通話，但妳總是會在我需要的時候給我一個溫暖，簡單的一個擁抱貼圖在那時候對我意義重大。我相信妳現在一定過的很好很好，妳的善良與溫暖永遠會在我心中，我永遠的女神姊姊大S。」並喊話徐媽媽「好好愛護自己」。



