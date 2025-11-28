直擊／王陽明參加邱澤婚禮負重任！幫新郎擋酒「喝到底」 黃鐙輝紅包數字曝光

王陽明（左）、蔡詩芸（右）夫妻倆出席邱澤婚禮。董孟航攝

邱澤、許瑋甯今（28日）晚間在文華東方酒店舉辦婚宴，兩人在演藝圈擁有好人緣，許多大咖藝人都到場祝福，現場眾星雲集，包括王陽明、蔡詩芸夫妻檔、柯震東、張軒睿、丁寧、鍾欣凌、黃鐙輝等人，王陽明今晚有任務在身，必須陪邱澤喝到底，「剛剛他有私訊我，我一定會在他身邊，他需要我的時候我一定會跳出來，我不會想把自己灌到喝醉。」黃鐙輝也透露，自己的紅包是5位數。

張軒睿現身。董孟航攝

柯震東參加婚禮。董孟航攝

王陽明受訪時表示，婚姻裡面有很多高低起伏需要溝通、包容、照顧，「希望他們兩個可以一輩子開心、身體健康。」他昨日出席頒獎典禮，提及健康亮起紅燈，如今被問到身體狀況，他也回應：「身體狀況還可以，謝謝關心。」

丁寧、鍾欣凌一起現身，被現場拱可以組女團，丁寧直誇邱澤、許瑋甯的資質好，應該要多生幾個，「他們都這麼好看、這麼漂亮，多生幾個小孩也很好。」鍾欣凌也笑說：「這應該是本世紀最漂亮的一對組合！很恭喜他們找到彼此，很感動讓我們相信愛情，白馬王子跟白雪公主真的可以在一起。」

鍾欣凌（左）、丁寧（右）。董孟航攝

黃鐙輝。董孟航攝

黃鐙輝剛出道就和許瑋甯合作過，邱澤更是合演過無數次，跟夫妻倆都頗有交情，他透露紅包是5位數，「瑋甯包給我也是5位數，把它碾壓過去就對了！」他還特別在紅包背面寫上「再生三個」，要他們趕上自己的進度，讓全場笑翻。



