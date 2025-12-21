直擊／王齊麟、陳詩媛甜蜜現身婚宴！李洋「1原因」恐將缺席

王齊麟、陳詩媛今（21）日在台北萬豪酒店補辦婚宴。（圖／東森娛樂）





奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛，今年6月宣布結婚，並於10月宣布懷孕喜訊，小倆口今（21）日在台北萬豪酒店舉行婚宴，席開60桌宴請各界親友，稍早夫妻倆首度亮相

陳詩媛身穿全白低胸馬甲婚紗，微澎的禮服設計巧妙遮住5個月的孕肚，而王齊麟則以一襲卡其色西裝亮相，一手貼心護在陳詩媛身後，一手拿著手搖飲看起來心情十分愉快，不過夫妻倆並未接受媒體訪問。

王齊麟貼心為陳詩媛拿高跟鞋。（圖／東森娛樂）

王齊麟貼心為陳詩媛拿高跟鞋。（圖／東森娛樂）

廣告 廣告

該場婚宴以西式婚禮為主，席開60桌宴請王齊麟體壇好友及陳詩媛啦啦隊、藝人好友，可說是「世紀婚禮」，據悉，婚宴斥資將近300打造，王齊麟昔日隊友兼好友李洋原先要擔任證婚人，但疑似因身體不適，可能缺席婚宴。



【更多東森娛樂報導】

●恭喜！陳詩媛宣布懷孕 王齊麟見驗孕棒反應全曝光

●陳詩媛孕期近況曝！「孕肚藏超好」王齊麟甜誇：漂亮

●婚禮時間曝！王齊麟結婚4個月 陳詩媛挺孕肚試婚紗

