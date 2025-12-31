直擊／玖壹壹超狂！搭飛機趕跨年場 台東瞬移台北晚會舞台

玖壹壹31日登上台東跨年晚會。台東縣政府提供

本土天團「玖壹壹」今（31日）今晚間6點率先登上「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」開唱，從〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈來個蹦蹦〉一路嗨翻全場，並攜手葛西瓦帶來〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉限定合作版本，部落語彙與街頭節奏交織，一開場就把現場氣氛推到最高點。

特別的是，人氣超夯的玖壹壹，一唱完開場立刻趕往台東機場，沿途由警車鳴笛為他們開路，讓他們即時搭上班機，趕往台北唱跨年演出。

接續登場的葛西瓦、李英宏與葛仲珊輪番上陣，葛西瓦從〈過站不停〉、〈心跳動〉、〈摩天大樓〉接續到李英宏到〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉、〈大吉利〉、〈水哥〉，最後Miss Ko葛仲珊出場合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，把城市節奏唱進臺東夜空。

為感謝台東縣政府長期支持，阿妹登高一呼，號召多組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，今在海風與浪聲中領唱跨年倒數，陪數萬民眾迎接2026年第一道曙光。

此外，今提前從下午啟動的「音樂實驗場」，由「微辣舞姬」琟娜VERNA率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前就能先進入狀態，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。



