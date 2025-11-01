直擊／理想混蛋唱一半 「大咖歌手」衝上台組新團！飆唱千萬神曲

記者徐珮華／台北報導

理想混蛋今（1）日晚間首度攻蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，接連獻唱〈離開的一路上〉、〈行星〉等人氣歌曲，現場瞬間化身大型萬人KTV，氣氛熱烈。本日嘉賓韋禮安也驚喜現身，連唱〈因為愛〉、〈女孩〉，掀起全場高潮。

理想混蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」台北小巨蛋演唱會。（圖／何樂音樂提供）

雞丁透露演唱會名構思許久，最終之所以定名，是想埋下「不是因為天氣晴朗才見面，而是因為……才見面」的伏筆，也順勢詢問台下「小混蛋」們為何而來。其中有人大聲回應「因為愛」，讓理想混蛋立刻接唱〈因為愛〉，全場再度大合唱。雞丁笑虧「你們是真的來唱KTV是不是」，沒想到接著前奏一下，原唱韋禮安竟然驚喜現身，現場瞬間陷入瘋狂。

韋禮安笑說，雖然平時愛亂入其他團體，但不輕易擔任嘉賓，「不是天團我不會亂入」，更直接在台上與理想混蛋組成新團體「理想鳥蛋」。他透露先前就想與理想混蛋合作，只可惜時間喬不攏，如今終於成真，也讓他直呼「一切都是最好的安排，理想鳥蛋就是要在小巨蛋」。隨後雙方合唱千萬神曲〈女孩〉，雞丁還將部分歌詞改成「男孩」，獻給全場所有的女孩男孩們。

演唱完畢，可沛笑說「就叫你們多唱歌，唱一唱就來了」，雞丁也笑稱今晚猶如許願池，「感覺許什麼願望都會實現！」此話一出，團員更在台上直接許願，希望合作英國天團Coldplay（酷玩樂團）、「少女時代」太妍，幽默發言讓全場笑聲不斷。

