直擊／申請6次被打槍！李聖傑首攻蛋情緒失控 預告脫衣全場暴動

「情歌之王」李聖傑出道26年，終於迎來人生首度台北小巨蛋演唱會，今（26日）起一連舉辦2場「One Day 直到那一天」，出場獻上〈塔圖〉、〈光年〉等歌，看著滿場萬名歌迷，李聖傑感動得一時無法言語，連嘆好幾口氣後，緩緩說：「走了26年，我走到了！今天我是來享受的！」全場歡呼聲不斷。

李聖傑之前申請攻蛋6次都遭拒，直到今年第7次終於申請成功，讓歌迷開心不已。他感慨表示應該早就要攻蛋了，「謝謝你們等了26年，謝謝你們把小巨蛋的每個位置都坐滿！我想用聲音、用每一字每一句感動大家」，隨即又說：「還有我的胸肌，我練2個月了，希望待會兒有機會（脫衣）。」全場歡聲雷動！

李聖傑26日首度在小巨蛋舉辦演唱會。鄒保祥攝

演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從回憶、初心一路唱到現在，曲目宛如人生章節般展開。此次演唱會舞台別具巧思，S 型延伸舞台更被李聖傑親自取名為「Sam」，正是他的英文名字。他笑說，這樣的設計就像被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」也讓整場演出多了近距離對話的溫度。

演唱會後段，他也分享與英文歌之間的回憶，特別選唱〈Last Christmas〉，因為聖誕節正好落在小巨蛋演唱會前一天，且跟李聖傑名字的「聖」相映成趣，他笑說：「現在不唱，更待何時？」熟悉旋律一響，全場瞬間回到共同的青春記憶。

李聖傑26日首度在小巨蛋舉辦演唱會。鄒保祥攝



