直擊／町田啓太抵台！攜樂器帥氣現身 300粉尖叫

日本男星町田啓太到達台灣。（圖／記者楊雅芸攝）





日本男星町田啓太將於明（7日）在台北國際會議中心 (TICC)舉辦「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」粉絲見面會，今日中午抵達台北松山機場，身材高挑的他拿著樂器現身，瞬間引發全場300粉絲激動不已。

日本男星町田啓太攜帶樂器現身接機大廳。（圖／記者楊雅芸攝）

町田啓太今日約11點25分現身松山機場的接機大廳，身材高挑的他，身穿灰色套裝搭配黑色衛衣跟帽子現身，整個人時尚又不失休閒感，並親切的不斷和粉絲揮手互動。

日本男星町田啓太和接機300粉絲合照。（圖／記者楊雅芸攝）

接下來也從門口換到接機粉絲處和粉絲近距離合照，為了不擋住每一位粉絲，還特別蹲下，除了面對照相機揮手示意，還是不是轉頭讓粉絲拍照，親切程度讓現場粉絲一直忍不住尖叫聲。



