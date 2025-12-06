（直擊）町田啓太拿吉他抵台！300台粉被帥翻：歡迎回家

町田啓太今抵達機場，是第三度來台。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星町田啓太今天(6日)第三度來台，將在明天於台北國際會議中心舉行粉絲見面會，今天上午他抵達松山機場，吸引300名粉絲朝聖。他頭戴鴨舌帽、身穿灰色上衣，手上還提著吉他，極有可能為粉絲獻上樂器演出，令人期待。

町田啓太今抵達機場，大批粉絲接機。(記者王文麟攝)

町田啓太在Netflix影集《玻璃之心》中飾演樂團「TENBLANK」的吉他手，另外他主演的電影《10DANCE》也即將在12月18日上線。他將在明天下午5點在台北國際會議中心舉行「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」見面會，他今天搭乘CI223班機抵達松山機場，他跟著其他旅客一起出關，讓現場眾人措手不及。

廣告 廣告

町田啓太身穿灰色大衣現身機場。(記者王文麟攝)

現場300名粉絲對著町田啓太大喊「歡迎回來」，現場氣氛溫馨。町田啓太高達183公分，身穿灰色大衣展現高挑身材，他親和力十足，微笑對著鏡頭揮手。町田啓太還與現場粉絲合影，並數度轉頭與粉絲互動，粉絲也對著他大喊：「太帥了！太可愛了！」讓町田啓太露出害羞的表情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

AAA》南北分進合擊！佐藤健壓軸現身小港 町田啓太明抵台班機曝光

安迪食道癌病逝 愛女林吟蔚曝他「生前惡習」：發現得很突然

木村拓哉太神了！經典外套25周年紀念款 「S→2XL」全尺寸售罄

范姜彥豐談定離婚？粿粿要求「放過王子」 贍養費金額曝

