（直擊）町田啓太「台灣周邊」沒人看懂！幽默叮嚀記者：請用心去看
〔記者廖俐惠／台北報導〕日星町田啓太第三度來台，今天(7日)將在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，他昨天受訪，這次學到台語「好呷」(好吃)、「好拎」(好喝)，記者更告訴他可以學「好野」(有錢)、「水啦」，町田啓太現學現賣，現場氣氛融洽。
連續三年來台灣，町田啓太遺憾都只在台北市區，連九份都沒有去過，聽聞陽明山泡溫泉很不錯，被拱去泡溫泉要開直播，町田啓太承諾如果真的去了，會向粉絲報告。町田啓太非常愛吃，有時間一定會挑戰臭豆腐，中午更是把黑芝麻麵、飯全部都吃光光，每次來一次定要吃的則是火鍋。
身為演員，為戲增重、減重都是平常事。他坦言增重比較辛苦，因為要瘦身就是不要吃，「但要增重就必須要無止盡的吃，沒辦法好好享受，容易不太想吃東西，所以我不太喜歡增重。」為了今天的表演，町田啓太表示自己會稍微克制，不會讓臉變太腫，會有最好的狀態跟大家見面。
這次見面會的台灣周邊商品，是町田啓太繪製的「馬狗」娃娃，因為之前他畫一隻馬，卻被大家認成是狗，因此成為粉絲之間的趣事。今天町田啓太化身帶貨王，為大家介紹這次周邊，薄荷綠是因為與今天帶來的吉他顏色類似，見面會主視覺也是薄荷綠，剛好統一風格。不過記者實在很好奇到底哪邊是眼睛、哪邊是嘴巴，町田啓太回應：「請用心去看。」
