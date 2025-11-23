直擊》當演唱會規格在辦！味全龍感謝祭「內部舞台」太震撼
味全龍球迷感謝祭在今（23）日在大巨蛋熱鬧舉行，透過與球員們的互動以及啦啦隊的精采表演，來回饋球迷一整季的支持。《中時新聞網》實際走進現場發現，舞台規格龐大，幾乎是明星偶像藝人等級。
味全龍這次選在大巨蛋舉辦感謝祭，開放球迷們進到草皮上欣賞舞台演出，實際走進場內，外野舞台規格相當龐大，左右側設有超大螢幕，方便全場觀眾欣賞，不僅燈光和音響，就連攝影團隊都相當專業，出動多台攝影機，還有導播負責切換畫面。
不只本土啦啦隊小映、寧寧、Yuri、林襄、小蛙等全員到齊，還有韓籍三本柱李多慧、權喜原、金娜妍各自帶來的精采表演，宛如演唱會女團的規格，也讓李多慧嚇了好大一跳。現場的球迷也相當享受，盡情坐在草地上欣賞。
而在內野的部分，則是開放球迷們排隊和球員們互動，像是林智勝、劉基鴻、吳東融等多位球星的拍照區，更是大排長龍，大家紛紛帶著笑容，氣氛十分熱鬧。最後還有藝人怕胖團、小球以及眾多龍隊球星開金嗓帶來的演出，現場球迷值回票價。
其他人也在看
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 22 小時前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘
天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 2 小時前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 12 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 8 小時前
金馬62／曾窮到繳不出房租！25歲女星「首次演戲就上馬」險把導演當詐騙
第62屆金馬奬今（22）日隆重登場，稍早公布最佳新人獎由馬士媛《左撇子女孩》抱回，成功擊敗勁敵牧森《進行曲》、劉敬《失明》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》，成為超強黑馬。馬士媛在後台難掩激動情緒，直呼：「說不太出話來的感覺，很感謝、也很不可思議，滿滿的感謝。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，《民視新聞網》帶您一起搶先看紅毯百花綻放的注目焦點，搶先登場的是主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐現身，除此之外今年以《地母》超反差演出入圍影后的范冰冰是否踏上星光紅毯也成為外界瘋狂討論的焦點。民視 ・ 22 小時前
金馬獎慶功／曾敬驊奪獎親吐最大遺憾 罕鬆口揭感情狀態
電影《我家的事》從台北電影節後一路拿獎，在22日的金馬頒獎典禮上斬獲最佳男配角、最佳改編劇本。演員曾敬驊、編劇暨導演潘客印，以及電影其他演員全部現身慶功宴。曾敬驊領獎時在台上淚崩，到了後台提起父母又大哭一次，慶功宴上他表示得獎後手機訊息都沒回，只有與爸媽通話，本來想要與爸媽合照，沒想到爸媽人已經到車站要坐火車回家了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬獎2025／解讀第62屆金馬獎頒獎典禮：大膽的給獎！用電影改變世界的決心！
作為全球華語影視製作最高殿堂的金馬獎，每年評審團最後給出的得獎決定往往能代表一部作品、一個電影工作者，甚至是整個國度對影視製作的自信格局。今年金馬獎入圍大贏家《大濛》最後拿下最佳劇情片、原著劇本、最佳美術與造型，這齣還原民國40年代的白色恐怖時代作品，給予這個沈重議題新的切入觀點，令人動容也佩服！Yahoo奇摩電影戲劇（影評） ・ 13 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教的好！」。民視 ・ 22 小時前
顏正國首度登台金馬獎「也是最後一次」 鋼鐵爸在典禮現場慟別
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，每年三金典禮最讓人催淚的部分莫過於追思已故藝人的部分，包括顏正國也登場，摯友與兄弟鋼鐵爸（阮橋本）人也在現場，也發文悼念。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 13 小時前
TWICE唱翻高雄 她喊：不是簡單的巡演，而是台灣女兒子瑜的「回家」
韓國女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於22日、23日兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。政治評論員吳靜怡表示，這場演唱會不是簡單的巡演，而是子瑜的「回家」，用行動證明，台灣的土壤能孕育出跨越國界的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
金馬62》范冰冰奪影后「人不到」原因曝 狂接650條訊息哭慘了
馬來西亞導演張吉安執導的《地母》拿下「金馬62」最佳女主角、攝影和原創電影歌曲3獎；新科金馬影后范冰冰在慶功宴上和張吉安通話，再度表達喜悅之情，另外無法「親自來台」出席金馬獎的原因隨之曝光。張吉安導演約凌晨1點42分左右率先抵達慶功宴現場，回應大家關切的影后無法來台原因，他表示范冰冰的工作簽證早在6自由時報 ・ 11 小時前