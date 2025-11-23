直擊》當演唱會規格在辦！味全龍感謝祭「內部舞台」太震撼

味全龍2025年感謝祭，舞台規格宛如演唱會。（圖／詹鎰睿攝）

味全龍球迷感謝祭在今（23）日在大巨蛋熱鬧舉行，透過與球員們的互動以及啦啦隊的精采表演，來回饋球迷一整季的支持。《中時新聞網》實際走進現場發現，舞台規格龐大，幾乎是明星偶像藝人等級。

味全龍這次選在大巨蛋舉辦感謝祭，開放球迷們進到草皮上欣賞舞台演出，實際走進場內，外野舞台規格相當龐大，左右側設有超大螢幕，方便全場觀眾欣賞，不僅燈光和音響，就連攝影團隊都相當專業，出動多台攝影機，還有導播負責切換畫面。

不只本土啦啦隊小映、寧寧、Yuri、林襄、小蛙等全員到齊，還有韓籍三本柱李多慧、權喜原、金娜妍各自帶來的精采表演，宛如演唱會女團的規格，也讓李多慧嚇了好大一跳。現場的球迷也相當享受，盡情坐在草地上欣賞。

權喜原宛如韓國女團般演出。（圖／詹鎰睿攝）

啦啦隊姵宸、貝拉帶來超性感的舞蹈。（圖／詹鎰睿攝）

而在內野的部分，則是開放球迷們排隊和球員們互動，像是林智勝、劉基鴻、吳東融等多位球星的拍照區，更是大排長龍，大家紛紛帶著笑容，氣氛十分熱鬧。最後還有藝人怕胖團、小球以及眾多龍隊球星開金嗓帶來的演出，現場球迷值回票價。

