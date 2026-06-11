社會中心／李世宸、曾宸洛、賴國彬 桃園報導

又發生疑似外籍看護欺負老人家的事件。地點是在部立桃園醫院美食區，目擊者看到一名女性外籍看護出手拍打，一名坐在輪椅上的老婦人，老人家雙手顫抖回應，但看起來也無力制止，影片在網上流傳，對此桃園市勞動局表示，若家屬提出告訴，將依法中止勞動許可。

外籍看護，出手拍打長輩臉龐好幾下，似乎是希望長輩聽話，隨後又拍了幾下，正在吃東西的長輩嚇得不停顫抖。看護嘴裡唸唸有詞，又出手打了老人家正在顫抖的手，拿出水瓶給長輩喝水時，還偷偷的捏了她一下，旁人看不下去，拍下影片上網爆料，事件就發生在衛福部桃園醫院的美食街。醫院小吃店家：「我們樓管有過去關心，因為有人跟他講說，外籍看護欺負阿嬤，所以他才過去跟阿嬤，就是安撫吧，（很多人看到嗎）滿多人看到的。」

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直擊！疑外籍看護"拍打"老嫗 桃勞動局:家屬提告可解聘

又發生疑似外籍看護欺負老人家的事件，地點是在部立桃園醫院美食區，目擊者看到一名女性外籍看護出手，拍打一名坐在輪椅上的老婦人。（圖／民視新聞）





看護行徑，恐怕任誰都看不下去，影片PO上網，引發網友撻伐，紛紛指出在外面都這樣虐待，私底下一定更慘，沒讓我現場看到，絕對報警處裡，謝謝正義人士拍攝，希望家屬看到，也建議家屬裝監視器，醫院志工也指出，若有看到一定當下制止。桃園市議員（民）黃瓊慧：「我們希望家屬不要姑息，在看得到的公共場合，外籍看護就敢這樣動手對阿媽，看不到的地方不就更誇張了，希望僱主能讓外籍看護，獲得應該要有的懲罰，遣返回原國，若只是換一個外籍看護來顧阿媽，那就會有下一個阿公阿媽受害了。」





直擊！疑外籍看護"拍打"老嫗 桃勞動局:家屬提告可解聘

又發生疑似外籍看護欺負老人家的事件，地點是在部立桃園醫院美食區，目擊者看到一名女性外籍看護出手，拍打一名坐在輪椅上的老婦人。（圖／翻攝網路）





桃園市勞動局跨國勞動事務科長邱國欽：「後續家屬如對移工，提出人身傷害告訴，致移工違反本國其他法令，本局將函送中央勞動部，依就業服務法第73條，廢止移工之工作許可。」事件發酵，引發輿論關注，除了對移工行為很傻眼，也讓外界更關注家中長輩安全。

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