直擊／百名粉機場追SUPER JUNIOR！希澈頂神級素顏 零遮掩現身

記者林汝珊／高雄報導

SUPER JUNIOR希澈、神童與圭賢抵達小港機場。

南韓人氣團體SUPER JUNIOR將於高雄巨蛋連唱3天，繼昨（22日）第一批成員始源、利特、東海、銀赫、藝聲、厲旭率先抵達小港機場後，稍早希澈、神童與圭賢約在下午2點左右現身小港機場。

希澈走在神童後方，手比著YA。

希澈、神童與圭賢抵達小港機場，現場約聚集400名粉絲到場。神童率先現身，向粉絲揮手致意，接著金希澈素顏登場，整個人閃閃發光比著YA，透亮肌膚全被鏡頭捕捉；圭賢則是一身黑，揮手招呼。

身為「台灣灶咖男團」Super Junior相隔2個月，再次來台開唱，這次在高雄巨蛋於今23日起連唱3天，也讓粉絲都相當期待。

