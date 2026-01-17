直擊！睽違20年RAIN二度攻蛋炸裂6塊肌 裸身登跑步機萬人嗨炸

韓流天王RAIN 17日二度登上台北小巨蛋開唱，舉辦《2026 RAIN CONCERT- TAIPEI》演唱會，睽違20年再次回到小巨蛋，RAIN誠意滿滿，一開場直接裸上身站上跑步機，大秀6塊肌好身材，瞬間掀起全場沸騰，萬名粉絲尖叫不斷。

韓流天王 RAIN 17 日二度登上台北小巨蛋開唱，舉辦《 2026 RAIN CONCERT- TAIPEI 》演唱會。（圖／讀者提供）

RAIN繼去年成功征服高流四千人場地後，睽違一年再度來台，不過距離他上次來到小巨蛋已經是2005年年底，當時他曾是韓國首位「攻蛋」歌手，時隔20年重返小巨蛋，他一開場先一連帶來〈GANG〉混音版、〈 I'm Coming〉、〈태양을 피하는 방법〉勁歌熱舞演出，炒熱全場氣氛。

廣告 廣告

RAIN先是用中文向全場歌迷打招呼：「好久不見！」接著興奮說：「我練了很久！接下來會跟你們這樣對話互動哦，我很想念你們，從現在開始大概2小時，跟我一起玩！」講完用中文大喊：「準好了嗎！」還不忘問粉絲「我的發音還可以嗎？」全場歌迷也給予熱烈回應：「可以！！」

接著RAIN巧妙將賈斯汀的〈Sexy Back〉、嘻哈天王 Kendrick Lamar 的〈Not Like Us〉，分別與自己的〈30 Sexy〉、〈It’s Raining〉重新Remix，打造僅此今晚的限定版歌單。舞力全開的RAIN 不僅跑跳全場、貼近舞台邊緣狂放電，更使出渾身解數「開撩」歌迷，迷暈全場粉絲。

寵粉的RAIN先是關心粉絲們「來的時候有塞車嗎？」，接著感性說：「很久不見了對吧，我真的很想念你們，能夠跟你們一起度過時間真的非常感恩！」還預告待會可能會走下去和大家近距離互動，他也不忘提醒大家絕對不能離開座位，再次秀中文喊話粉絲：「知道了嗎！」

RAIN也分享，這回來台運動完後先吃了沙拉，接著嗑了牛肉麵，自嘲說了太多廢話後，馬上繼續帶來精彩演出。而RAIN在抒情橋段則驚喜端出去年高流場被歌迷敲碗的〈In My Bed〉與〈挽留你的歌〉兩首限定歌單，全場歌迷也跟著大合唱，氛圍相當溫馨。

延伸閱讀

才遭傳與球星尪婚變！A-Lin登陸綜失控淚崩喊「對不起」 畫面流出惹心疼

員工尾牙把天后名字寫錯！A-Lin真實反應曝光 黃豪平神接梗逗樂全場

A-Lin遭傳與球星尪黃甘霖婚變！ 經紀人澄清：沒有這件事