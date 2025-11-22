直擊／秦祥林好久不見！甜牽老婆現蹤台北 77歲健康狀況曝光

秦祥林22日和老婆現身大巨蛋欣賞民歌大團圓演唱會。中華音樂人交流協會提供

70年代影壇巨星秦祥林旅居美國多年，今（22日）和老婆曹昌莉現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會現場欣賞，據悉他這次是專程來挺好友演出；現場媒體難得捕捉他的身影，並聊到台灣影迷都相當想念他，秦祥林大方揮手打招呼「大家好」，至於最想聽什麼歌？他幽默比手勢表示想聽的歌太多。

秦祥林於1970年代紅遍台港，與秦漢、林青霞、林鳳嬌並稱「二秦二林」，是當時極具票房號召力的巨星。據了解，秦祥林之前得知民歌將在大巨蛋舉辦演唱會的消息，便託人買了7張最高價位的門票，此次和老婆特地從美國飛回台灣，夫妻倆今低調坐台下欣賞演出。77歲秦祥林久未在台公開露面，今現身心情看起來不錯，氣色紅潤身體狀況極佳，據悉，短暫停留幾天後，他預計後天離台。

長達8個月籌辦、邀集74位民歌手同台、7小時馬拉松演唱122首經典、動員超過2500位台前幕後團隊的「民歌大團圓」演唱會，節目串聯「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」4主題，帶領全場重返民歌黃金年代。

當中備受矚目的亮點莫過於民歌世代指標性團體包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱皆全數重磅回歸，以無縫串燒方式輪番合唱演繹不敗經典，不僅重現世代情懷，更完整串起70到90年代民歌黃金傳奇。



