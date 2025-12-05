直擊》空氣都變香香的！AAA接機女神們降臨 舒華、張員瑛都到了

舒華（左圖）、李濬榮提前兩天來台為週日的ACON主持做準備。（孫伊萱攝）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）明（6日）將在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦，今（5日）第二批人馬抵台為女團IVE和LE SSERAFIM，以及擔任第二天ACON主持人的i-dle成員舒華、李濬榮，氣氛相當熱烈，不過適逢大量海外旅客同時間抵達高雄，櫃台前滿是排隊辦理SIM卡的人潮，剛好此時有大批海外旅客要排隊辦理SIM卡，藝人一行人出關後通往機場大門的動線一度嚴重壅塞，保鑣只能不斷柔性勸導旅客盡量往兩側靠，現場一度形成尷尬的場面。

廣告 廣告

LE SSERAFIM揮手致意，展現滿滿親和力。（孫伊萱攝）

首班藝人航班約在14點35分開始陸續出關，身為在地人的舒華率先現身，她身穿紅色背心搭配白色蕾絲上衣，整體造型清新亮眼，青春氣息滿滿，親切揮手回應粉絲熱情；緊接著李濬榮低調現身，即便未戴口罩遮掩，仍快步通過人群，神情相當從容；隨後登場的是女團LE SSERAFIM，由老么洪恩採走在最前方，後方依序為金采源、許允真、宮脇咲良與中村一葉，聽見粉絲高聲呼喊，也不忘揮手致意，展現滿滿親和力。壓軸登場的則是人氣女團IVE，身穿白色毛衣、戴著黑色口罩與帽子包緊緊的張員瑛走在最前方，後方依序為安兪真、Rei、秋天、Liz與李瑞，一口氣見到多位女神，讓現場粉絲興奮直呼「空氣都變得香香的」。

IVE壓軸登場，張員瑛走在最前方。（孫伊萱攝）

稍後下午4點半會有第二台班機抵台，男團Stray Kids、MONSTA X、RIIZE、CORTIS、TWS，以及演員李俊昊、李浚赫、崔代勳、姜有皙、金裕貞、文素利、朴允浩、惠利、IU、車珠英、潤娥、朴寶劍將陸續現身。

更多中時新聞網報導

蜜雪拍MV入戲深 打破酒杯險掛彩

MLB》自責分率4.79！威廉斯照拿近16億大約

世界盃男籃資格賽》拚到3人犯滿 中華苦戰憾負日