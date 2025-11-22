直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓
韓國女團TWICE在高雄世運舉辦連2天的巡演《THIS IS FOR》，對於10年首度在台的開唱，詢問現場ONCE（粉絲名）時，都將裝備準備超齊全，甚至連供在家中的「周邊拖鞋」都穿出門。
詢問到來自台北的張先生和郭先生時候，他們都全身應援十分令人移不開眼，張先生最喜歡的成員是MOMO（平井桃），還開玩笑說自己應該要改稱為「平井先生」，因為要「冠婦姓。」
韓國女團TWICE粉絲郭先生（左）穿著周邊娃娃拖鞋。（圖／記者楊雅芸攝）
郭先生則最喜歡Sana（湊崎紗夏），全身也都是Sana的應援娃娃，最矚目的無非是穿著周邊娃娃拖鞋，被問到這樣穿出來會不會心疼，則豪爽的表示平常都是在家供者，終於可以穿出來，直呼：「再洗就好！」
兩人本來就是好友，隨後一起喜歡上TWICE，如今已經7、8年時間，還互相調侃對方：「剛好品味都很高級」，而對於搶票秘訣，則直呼：「廣結善緣」，透露這次搶票就是全家以及不是粉絲的好友一起幫忙，雖然嘴上說著佛系，但郭先生還亮出門票，上面寫著「第一排。」
